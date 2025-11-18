Această situație a dus la clasificarea FCSB drept un club cu „risc fiscal crescut”, iar inspectorii ANAF au efectuat verificări atât la sediul clubului, cât și la cel al contabilului, inclusiv la domiciliul patronului.

Gigi Becali a negat acuzațiile, susținând că alerta ar fi fost generată de o eroare a softului ANAF și că nu există sume restante real neplătite. Becali a declarat că „nu are de plătit nici măcar 16 lei” și a explicat că diferențele apar din natura tranzacțiilor cu jucătorii, unde valorile de achiziție și vânzare pot varia foarte mult.

„Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva.

Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, a declarat Gigi Becali, la un post TV.

Totodată, Becali a recunoscut anterior, în mod surprinzător, că a păcălit statul cu 3 milioane de euro, dar spune că are încredere în echipa sa de contabilitate.

Pe lângă problemele fiscale, în interiorul clubului FCSB apar tensiuni și probleme disciplinare. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat sancțiuni stricte pentru jucători după derapajele din ultimele săptămâni. Daniel Bîrligea a fost amendat sever pentru proteste la deciziile arbitrului, iar fundașul Siyabonga Ngezana va primi un salariu redus după ce a părăsit cantonamentul fără permisiune și s-a întors în condiții neclare.

Stoica a recunoscut că până acum nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare serioase jucătorilor, însă acum acestea vor fi unele „unice în fotbalul românesc” și au fost decise măsuri severe pentru a restabili disciplina în cadrul echipei, într-un context în care toleranța față de protestele și comportamentul neadecvat al jucătorilor a fost epuizată.

„Am vorbit de câteva ori astăzi cu patronul. Nu cred că va fi cazul să angajeze pe cineva pentru că am decis să convoc de urgență Consiliul de Administrație și să luăm măsuri de acum. În afară de amenzile care li se vor practica lui Bîrligea, pentru că Ngezana la următorul salariu va încasa mult mai puțin, vor fi amenzi unice în fotbalul românesc, vor afla jucătorii când vor reveni de la echipele naționale. (...) Atât de inconștient să fii, nici măcar să nu vii mai devreme, încât să nu știe nimeni că ai fost plecat.”, a declarat Mihai Stoica.