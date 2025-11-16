Încă de la sosirea în orașul bosniac, peste 500 de fani români au fost supuși unor controale excesive din partea autorităților bosniace, ceea ce a dus la o întârziere de 30 de minute la intrarea pe stadion. Unii dintre suporteri au reclamat chiar agresiuni din partea bosniacilor, iar tensiunile s-au intensificat la finalul partidei.​

După fluierul final, jucătorii României au venit în fața fanilor pentru a-i mulțumi pentru susținere, iar suporterii au aplaudat și au cântat, aprinzând chiar și câteva torțe. Totuși, haosul a izbucnit când ultrașii români au început să strige „Serbia, Serbia”, ceea ce a provocat reacția adversarilor, care au scandat xenofob „Țiganii, țiganii” și au atacat gardul despărțitor.​

Armata bosniacă a intervenit în forță în sectorul fanilor români, împingându-i și lovindu-i brutal pentru a-i face să se distanțeze de gardul care îi despărțea de suporterii adversari. Imaginile publicate de jurnaliști bosniaci arată scene violente, cu suporteri români bătuți și evacuați de pe stadion de poliția din Zenica.​

Jurnaliștii bosniaci de la oslobodjenje.ba au notat că suporterii României au provocat publicul gazdă și au sperat să obțină o reacție, dar singura reacție primită a fost intervenția brutală a poliției. Fanii români au fost escortați afară de pe stadion, iar atmosfera a fost una de război, cu autoritățile în alertă maximă pe tot parcursul evenimentului.​

„Priviți cum au fost bătuți brutal suporterii români pe stadionul Bilino Polje. Suporterii echipei naționale de fotbal a României au provocat probleme în această seară pe stadionul din Zenica, atât în timpul, cât și după meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Românii au fost învinși în această seară cu scorul de 3-1 de către „Dragoni” în meciul important din grupa H a calificărilor pentru Cupa Mondială, însă după fluierul final a izbucnit haosul.

Astfel, suporterii României au provocat publicul gazdă și sperau să obțină o reacție din partea acestora. Totuși, singura reacție pe care au primit-o a fost intervenția poliției.

Poliția din Zenica a început apoi să se confrunte cu ei și i-a bătut cu brutalitate, iar câteva minute mai târziu i-a evacuat de pe stadionul Bilino Polje. Cum a arătat totul puteți vedea în materialul video. De asemenea, merită menționat că suporterii României s-au năpustit și spre gardul despărțitor, mai ales după ce Esmir Bajraktarevic a înscris al doilea gol”, au notat jurnaliștii bosniaci de la oslobodjenje.ba.

România, după a doua înfrângere în fața Bosniei, a ratat clasarea pe locul 2 în grupa pentru Cupa Mondială din 2026. În acest moment, „Tricolorii” vor termina sigur pe locul trei în grupa H, iar șansele de calificare sunt acum legate de barajul din martie, unde România va juca în deplasare.

Cele mai probabile adversare sunt Italia, Turcia, Ucraina și Polonia, dar scenariile pot fi modificate în ultima rundă a preliminariilor.