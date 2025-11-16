Reprezentativa României a fost învinsă sâmbătă seară, la Zenica, cu scorul de 3-1 de către selecționata din Bosnia-Herțegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naționala tricoloră a pierdut șansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au o singură șansă: barajul prin traseul Ligii Națiunilor, în baza performanțelor de anul trecut.

Meciul de pe stadionul Bilino Polje a început sub auspicii tensionate, cu fanii bosniaci fluierând imnul României și scandând mesaje rasiste. Pe teren, elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18, prin Bîrligea, care a finalizat o acțiune a lui Mihăilă cu o „scăriță” peste portarul Vasilj. Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii de ambele părți, cea mai mare șansă a gazdelor fiind o bară transversală lovită de Tahirovic.

Partea secundă a marcat însă o răsturnare totală de scor. Bosniacii au egalat rapid, în minutul 49, prin Dzeko, care a profitat de o greșeală a lui Racovițan. Jocul s-a înăsprit, iar în minutul 56, Marius Marin a fost lovit de Tabakovic, fiind umplut de sânge. Situația s-a complicat și mai mult pentru tricolori când Drăguș, abia intrat pe teren, a primit cartonaș roșu pentru joc periculos, lăsând echipa în zece oameni.

Golul senzațional al lui Bajraktarevic din minutul 80, șut direct la vinclu, a adus gazdele în avantaj, iar Tabakovic a desăvârșit dezastrul în minutul 90+4, stabilind scorul final de 3-1. După acest meci, în clasamentul grupei H conduce Austria (18 puncte), urmată de Bosnia (16 puncte), în timp ce România este a treia, cu 10 puncte.

Marți, tricolorii vor juca ultimul meci din grupă împotriva naționalei din San Marino, la Ploiești.

BOSNIA: Vasilj – Malic (Alajbegovic 46), Katic, Burnic (Basic 70), Muharemovic – Bazdar (Tabakovic 46), Tahirovic (Hadziahmetovic 83), Bajraktarevic – Dedic, Dzeko (Gigovic 90), Memic. SELECŢIONER: Sergej Barbarez

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, Ghiţă, Racoviţan, Chipciu – I. Hagi (Miculescu 75), M. Marin, V. Dragomir (R. Marin 75) – Man (Fl. Tănase 90+3), Bîrligea (Drăguş 65), Mihăilă. SELECŢIONER: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Katic 7, Dedic 36, Muharemovic 44, Burnic 65 / Racoviţan 45+2, Man 90+2

Cartonaş roşu: Denis Drăguş (România) min. 68

Arbitri: Michael Oliver - Stuart Burt, James Mainwaring – Chris Kavanagh

Arbitri VAR: Michael Salisbury - Peter Bankes (toţi din Anglia)