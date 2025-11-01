Potrivit datelor prezentat de o platformă de comerț online, românii au comandat un număr record de produse specifice, de la plăcintă cu dovleac, până la dovleci de decor, costume şi lumânări parfumate, scrie Radio România Actualități.

Tendința se menţine din 2024, când achiziţiile de bunuri tematice au fost de două ori mai mari decât în anul anterior. Bucureştiul şi Constanţa domină clasamentul, urmate de Braşov, Iaşi şi Craiova în topul oraşelor care comandă cel mai des preparate sau produse pe bază de dovleac.

31 octombrie, ultima zi a calendarului celtic, este moment în care se marchează sărbătoarea păgână a Halloweenului, în onoarea morţilor. Tradiția este extrem de popular în spaţiul nord-american, însă a fost adoptat şi în alte ţări ale lumii.