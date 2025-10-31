Halloween, tradiții și superstiții

În S.U.A. se vorbește despre un procentaj de 65% dintre americani care îşi decorează casele şi birourile de această sărbătoare. Procentajul fiind depășit doar de împodobirea acestora cu decorațiuni de Crăciun.

Are origini într-o sărbătoare păgână celtică, care avea loc cam în această perioadă. Celții sărbătoreau Samhain la a opta lună plină de la echinocțiul de primăvară, care era considerat Anul Nou celtic. Legendele celtice spun că în această perioadă bariera dintre cele două lumi, a celor vii și cea a celor morți, se slăbește, astfel oamenii putând comunica cu cei dispăruți.

Druizii făceau focuri sacre uriașe, unde erau aduse alimente din recoltele recente şi sacrificau animale, făcând mese pentru întreaga comunitate și celebrau festivalul de Samhain. Prin aceste focuri tradiționale se celebra un nou început, iar moartea era privită ca un final a ceea ce a fost până atunci. Se pare că tradiția cu merele datează încă de atunci.

Scoțienii marchează sfârșitul sezonului de recoltare și a jumătății de an luminate şi începutul iernii, vorbind despre începutul jumătății de an întunecate.

În literatura irlandeză sunt semnalate evenimente care au loc sau încep în perioada de Samhain. Ei spuneau că este momentul când bovinele erau aduse înapoi de pe păşunile de vară şi erau sacrificate o parte dintre ele, pentru a face provizii pentru iarnă.

Cum a apărut Halloween?

Creștinismul occidental a stabilit, în secolul al IX-lea, la data de 1 noiembrie să se celebreze Ziua Tuturor Sfinților, iar mai târziu ca data de 2 noiembrie să fie Ziua Tuturor Sufletelor. Aceste două sărbători au fuzionat, semnificațiile si tradițiile contopindu-se prin secolul al XIX-lea, dând naştere sărbătorii ce astăzi este cunoscută ca Halloween.

Această sărbătoare a fost dusă în America de Nord de către emigranții irlandezi. Data variază în alte țări, de exemplu, în Suedia este în prima sâmbătă din luna noiembrie. Numele de Halloween provine de la expresia din limba engleză All hallows\" Even (Sărbătoarea Tuturor Sfinților). Sunt locuri unde se fac parade și unde lumea este costumată.

Tradiția cu sculptarea dovleacului, apărută în S.U.A., își are originea în obiceiul care exista în Irlanda şi Scoția. Acela de a ciopli felinare din napi, cu care se spunea că erau luminate sufletele celor din purgatoriu, de Ziua Tuturor Sufletelor. Ajunşi aici au schimbat napii cu dovlecii indigeni, care fiind mai mari erau, evident, mai ușor de sculptat. Această tradiție, de modelare a dovlecilor, apare atestată din anul 1837. A fost inițial asociată cu sfârșitul recoltei, devenind specifică Halloween-ului mai târziu, undeva spre sfârșitul secolului al XIX-lea.

De ce se sculptează dovleci de Haloween?

Despre dovleacul sculptat şi luminat se spune că reprezintă Lanterna lui Jack (Jack o\"Lantern). O legendă irlandeză spune despre Jack că ar fi fost un om avar, bețiv şi nelegiuit fără regrete. Acesta le juca feste oamenilor, fiind un mare farsor şi care într-o zi l-a provocat chiar pe Diavol. Se spune că l-a convins pe acesta să urce într-un măr, împânzind locul cu cruci pentru ca acesta să nu mai poată coborî. L-a lăsat să coboare după ce a încheiat un târg cu el, ca atunci când va muri să nu îi ia sufletul în iad.

De aici se pare că vine celebra zicere pe care o folosesc colindătorii costumați de Halloween şi anume "Trick or Treat?". Se spune că celor care nu dau dulciuri colindătorilor li se va face o farsă.

Simbolurile, obiectele artizanale și costumele s-au dezvoltat cu trecerea anilor, acum sunt foarte diversificate și există numeroase magazine dedicate acestora. Cele mai multe respectă însă tematicile vechi, cum ar fi moartea, răul, ocultismul sau monștrii legendari. În multe locuri se sărbătorește prin petreceri care se fac în vinerea și sâmbăta ce precedează data de 31 octombrie.

În S.U.A. există mișcarea "Trick or Treat for UNICEF", devenită geja tradiție, cunoscută ca "micuța cutie portocalie", începută în 1950 în oraşul Philadelphia. Iar din 1952 în toată S.U.A. Aceasta era pusă pentru o perioadă de timp în şcoli, iar copiii ce mergeau la colindat strângeau bani de la cei care voiau să doneze. Acum există mişcarea şi online şi este însoțită chiar şi de un bal mascat, tot online.