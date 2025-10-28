Schimbări extreme de temperatură și doar două anotimpuri

„Vremea este o reflecție a stării de spirit. Manifestările terestre, cicloanele, toate astea ne spune de fapt că pământul care încearcă să comunice cu noi … ‘eu sunt mama voastră, nu mă tratați cum trebuie și vreau să vă învăț o lecție’”, a declarat Carmen Harra, în cadrul unei emisiuni.

Potrivit acesteia, planeta transmite mesaje oamenilor, iar dacă nu învățăm să trăim în armonie cu natura, consecințele pot fi dramatice.

„Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, poate să fie foarte dură. Civilizații de-a rândul care nu au învățat lecția asta s-au scufundat sub ape, au dispărut. Se pare că, acum, civilizația asta nu o să dispară sub apă, o să dispară sub foc, adică unul dintre cele patru elemente existențiale (apa, pământul, focul, aerul) ar putea să distrugă civilizația asta. Este o realitate pe care noi o trăim, iar vremea joacă un rol important în existența noastră pe pământ”, a adăugat parapsihologul..

„Inundații cum n-am mai văzut” – dezastrele naturale din 2025

Folosind calcule numerologice, Carmen Harra a vorbit și despre dezastrul natural care ar putea marca sfârșitul anului 2025. Clarvăzătoarea susține că intensitatea fenomenelor extreme va crește semnificativ.

„Vedem inundații cum n-am mai văzut, vedem cicloane cum nu am mai avut niciodată, vedem cutremure care contimuă să apară, toate acestea există, dar se accentuează. În plus, se accentuează fluctuațiile acestea de vreme, nu mai știi când e cald, când e rece, nu mai sunt sezoane, nu mai e nimic. Vremea e atât de schimbătoare, așa cum e și omul”, a mai spus Carmen Harra în cadrul aceleai emisiuni, scrie Doctorul Zilei.

Carmen Harra: „Nu anticipez repetarea unui cutremur din 1977”

Deși previziunile sale despre climă pot părea îngrijorătoare, Carmen Harra a venit și cu o veste liniștitoare pentru români. Ea susține că România nu va fi lovită de un cutremur major în viitorul apropiat.

„Nu vor exista cutremure în București. Nu, chiar dacă vezi tu cutremurele sunt în zona Vrancea, nu am crezut niciodată că se va repeta cutremurul din 1977 sau din anii 40. Nu. Vor fi, poate, multe cutremure mai mici, dispersate, dar nu cred că o să prindă Capitala, care e un lucru foarte bun. Deci, dacă e un lucru foarte bun e acela că nu anticipez repetarea unui cutremur dinainte, adică magnitudinea mare, Nu…Dar vor fi cutremure în alte părți ale lumii, vor fi cutremure unde au mai fost și în părți unde nu au fost niciodată”, a conchis Carmen Harra, conform aceleeași surse.