Viitură devastatoare în Marele Canion: un mort și 15 persoane dispărute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:29

O viitură fulgerătoare provocată de ploile torențiale a lovit Marele Canion din Statele Unite, provocând distrugeri importante. Cel puțin o persoană a murit, iar aproximativ 15 persoane sunt date dispărute. Peste 60 de turiști au fost evacuați cu elicopterul din zonele afectate, potrivit autorităților din Arizona, citate de AP și France 24.

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