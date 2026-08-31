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Viitură devastatoare în Marele Canion: un mort și 15 persoane dispărute

Marele Canion/ Profimedia

Marele Canion/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:29

O viitură fulgerătoare provocată de ploile torențiale a lovit Marele Canion din Statele Unite, provocând distrugeri importante. Cel puțin o persoană a murit, iar aproximativ 15 persoane sunt date dispărute. Peste 60 de turiști au fost evacuați cu elicopterul din zonele afectate, potrivit autorităților din Arizona, citate de AP și France 24.

Incidentul s-a produs sâmbătă, după ce ploile torențiale au determinat creșterea rapidă a debitului pârâului Bright Angel, care traversează Marele Canion înainte de a se vărsa în fluviul Colorado.

Forța apelor a provocat distrugeri importante și a modificat semnificativ terenul din zonele afectate. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea și căutarea turiștilor surprinși de viitură.

Peste 60 de excursioniști au fost scoși din zonele afectate cu ajutorul elicopterelor, potrivit autorităților.

Un bărbat a murit, iar alte persoane sunt dispărute

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a anunțat că trupul unui bărbat de 46 de ani a fost recuperat duminică seara în apropiere de Crystal Rapids, pe fluviul Colorado, într-o zonă cunoscută pentru apele sale repezi și periculoase.

Autoritățile estimează că aproximativ 15 persoane sunt în continuare dispărute sau nu au fost încă localizate. Inițial, s-a vorbit despre 20 de persoane, însă bilanțul a fost ulterior revizuit.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare. Intervenția este îngreunată, însă, de modificările produse de forța apelor asupra terenului.

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