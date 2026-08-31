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Extern· 1 min citire
Viitură devastatoare în Marele Canion: un mort și 15 persoane dispărute
Marele Canion/ Profimedia
O viitură fulgerătoare provocată de ploile torențiale a lovit Marele Canion din Statele Unite, provocând distrugeri importante. Cel puțin o persoană a murit, iar aproximativ 15 persoane sunt date dispărute. Peste 60 de turiști au fost evacuați cu elicopterul din zonele afectate, potrivit autorităților din Arizona, citate de AP și France 24.
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