Polonia estimează un deficit bugetar de 7,1% din PIB în 2027. Cheltuielile record pentru apărare apasă finanțele publice

Polonia anticipează menținerea deficitului administrației publice la 7,1% din PIB în 2027, pe fondul unor livrări fără precedent de tehnică militară și al majorării puternice a cheltuielilor pentru apărare.
Guvernul de la Varșovia estimează că deficitul bugetar al administrației publice va rămâne la 7,1% din PIB în 2027, același nivel luat în calcul pentru anul în curs. Principala presiune asupra finanțelor publice vine din programul amplu de înzestrare militară, a declarat vineri ministrul polonez de Finanțe, Andrzej Domański.
Executivul prognozase anterior un deficit de 6,8% din PIB pentru acest an, după nivelul de 7,3% consemnat în 2025. Noile estimări indică însă o deteriorare a perspectivei fiscale.
Livrări militare record în 2027
Prezentând proiectul de buget pentru anul viitor, Andrzej Domański a explicat că volumul echipamentelor militare care urmează să fie livrate în 2027 va fi la un nivel excepțional.
Potrivit acestuia, un ritm apropiat de cel al livrărilor din 2025 ar fi permis un deficit considerabil mai redus. În schimb, achizițiile de apărare programate pentru anul viitor vor influența direct cheltuielile statului.
Bugetul prevede venituri de circa 160,3 miliarde de euro și cheltuieli de aproximativ 225,5 miliarde de euro. Deficitul bugetar este calculat la aproape 66,1 miliarde de euro.
Alocările pentru apărare sunt estimate la circa 45,7 miliarde de euro, echivalentul a peste 4,5% din PIB. Polonia și-a accelerat investițiile în armată după declanșarea războiului din Ucraina, în contextul invaziei ruse.
Presiune pentru corectarea deficitului excesiv
Polonia se află, din iulie 2024, în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Analiștii ING apreciază că autoritățile de la Varșovia nu înregistrează, deocamdată, progrese semnificative în direcția reducerii deficitului.
În lipsa unei scăderi sub pragul european de 3% din PIB, guvernul polonez ar putea fi nevoit să adopte măsuri de consolidare fiscală în anii următori.
Necesarul brut de finanțare ar urma să coboare sub aproximativ 130,3 miliarde de euro în 2027, de la aproape 138,4 miliarde de euro estimate pentru 2026. În același timp, costurile de finanțare cresc: serviciul datoriei publice este proiectat la circa 24,7 miliarde de euro, cu aproximativ 3,9 miliarde de euro peste valoarea estimată pentru acest an.
Domański a arătat că statul polonez trebuie să refinanțeze datoria la dobânzi mai ridicate decât cele practicate în 2020 și 2021, când nivelul acestora era aproape de zero.
Guvernul mizează pe o creștere economică de 3% în 2027 și pe o inflație de 2,8%. Pentru anul curent, estimările indică un avans al economiei de 3,6% și o inflație de 3%.
De asemenea, ministrul adjunct de Finanțe, Hanna Majszczyk, a transmis că veniturile bugetare prognozate pentru 2026 ar putea fi sub nivelul prevăzut inițial.