Polonia estimează un deficit bugetar de 7,1% din PIB în 2027. Cheltuielile record pentru apărare apasă finanțele publice

Publicat 28 aug. 2026, 22:05 Actualizat 31 aug. 2026, 08:46

Polonia anticipează menținerea deficitului administrației publice la 7,1% din PIB în 2027, pe fondul unor livrări fără precedent de tehnică militară și al majorării puternice a cheltuielilor pentru apărare.

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