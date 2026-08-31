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Economie· 1 min citire
Protest la fabrica de armament Carfil Brașov. Oamenii au întrerupt lucrul pentru că nu au fost plătiți
Publicat31 aug. 2026, 10:18
Actualizat31 aug. 2026, 10:30
SursăRealitate Plus
Proteste de amploare la Fabrica de tehnică militară Carfil Brașov. Angajațiin au ieșit din nou în stradă, revoltați că de o lună nu au mai fost plătiți. Sindicaliștii susțin că directori le-au transmis că nu există suficiente comenzi și că aproape 200 de salariați și-ar putea pierde locurile de muncă. Este al doilea protest al angajaților în decurs de doar câteva zile.
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