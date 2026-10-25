Incident grav la un târg de animale din Suceava. Un adolescent de 16 ani și un bărbat de 33 de ani, loviți de cai

Un incident grav a avut loc duminică, la târgul de animale din comuna Satu Mare, județul Suceava, unde un adolescent de 16 ani și un bărbat de 33 de ani au fost loviți de cai și au ajuns de urgență la spital, cu traumatisme la nivelul capului și toracelui.
Victimele au traumatisme la nivelul capului și toracelui
La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, care i-au găsit pe cei doi bărbați conștienți și în stare stabilă, după ce au fost loviți de cai.
Adolescentul de 16 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral minor și o contuzie toracică. Acesta a fost transportat la Centrul de Primiri Urgențe din Rădăuți pentru îngrijiri medicale.
În cazul bărbatului de 33 de ani, medicii au constatat o stare de confuzie la sosirea echipajului, precum și un traumatism cranio-cerebral de nivel mediu. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava.
Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul.