Incident grav la un târg de animale din Suceava. Un adolescent de 16 ani și un bărbat de 33 de ani, loviți de cai

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 13:13

Un incident grav a avut loc duminică, la târgul de animale din comuna Satu Mare, județul Suceava, unde un adolescent de 16 ani și un bărbat de 33 de ani au fost loviți de cai și au ajuns de urgență la spital, cu traumatisme la nivelul capului și toracelui.

Distribuie articolul