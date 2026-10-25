Descoperire macabră în județul Neamț. Cadavru uman găsit într-o fântână - VIDEO

Descoperire macabră într-o localitate din județul Neamț. Un bărbat a găsit, sâmbătă seara, un schelet uman într-o fântână pe care se pregătea să o curețe. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Rămășițele ar putea aparține unui tânăr dispărut în urmă cu cinci ani
Incidentul s-a petrecut în satul Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț, unde au intervenit de urgență polițiștii și criminaliștii pentru efectuarea cercetărilor.
Potrivit unor localnici, în urmă cu aproximativ cinci ani, un băiat din comună a fost dat dispărut, fără ca de atunci să mai existe informații despre soarta acestuia.
Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca rămășițele umane descoperite în fântână să aparțină tânărului dispărut. Printre indiciile avute în vedere se numără și unele elemente legate de materialul hainelor găsite la fața locului.
Deocamdată, identitatea persoanei nu a fost confirmată oficial. Stabilirea acesteia și clarificarea împrejurărilor în care a ajuns scheletul în fântână urmează să fie făcute în urma cercetărilor.