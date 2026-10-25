Descoperire macabră în județul Neamț. Cadavru uman găsit într-o fântână - VIDEO

Publicat 25 oct. 2026, 10:45 Sursă Realitatea PLUS

Descoperire macabră într-o localitate din județul Neamț. Un bărbat a găsit, sâmbătă seara, un schelet uman într-o fântână pe care se pregătea să o curețe. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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