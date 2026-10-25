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Locale· 1 min citire
Tragedie la Iași. Un ambulanțier de 58 de ani a murit în timpul serviciului, după ce a suferit 21 de stopuri cardiace
FOTO: Captură Realitatea PLUS/ Colaj Realitatea.Net
Publicat25 oct. 2026, 11:59
Actualizat25 oct. 2026, 12:09
SursăRealitatea PLUS
Un ambulanțier în vârstă de 58 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce i s-a făcut rău în timpul serviciului, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași. Bărbatul tocmai transportase un pacient la unitatea medicală când a început să se simtă rău.
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