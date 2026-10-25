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Tragedie la Iași. Un ambulanțier de 58 de ani a murit în timpul serviciului, după ce a suferit 21 de stopuri cardiace

FOTO: Captură Realitatea PLUS/ Colaj Realitatea.Net

FOTO: Captură Realitatea PLUS/ Colaj Realitatea.Net

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat25 oct. 2026, 11:59
Actualizat25 oct. 2026, 12:09
SursăRealitatea PLUS

Un ambulanțier în vârstă de 58 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce i s-a făcut rău în timpul serviciului, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași. Bărbatul tocmai transportase un pacient la unitatea medicală când a început să se simtă rău.

Bărbatul a suferit 21 de stopuri cardiace

Potrivit Realitatea PLUS, colegii bărbatului l-au găsit în autospecială și au solicitat ajutor medical. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare.

Ambulanțierul a fost transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Deși medicii au făcut eforturi mari pentru a-i salva viața, starea bărbatului s-a agravat din nou, iar acesta a suferit 21 de stopuri cardiace.

Din păcate, în ciuda intervenției prelungite a echipelor medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Membrii familiei au precizat că acesta suferea de mai multe afecțiuni medicale. Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite.

Vestea morții abulanțierului a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut. Pe pagina sa de Facebook au fost publicate numeroase mesaje de condoleanțe și de rămas-bun.

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