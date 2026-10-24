Noi detalii cutremurătoare în cazul accidentului de la Buftea. Șoferul microbuzului transporta mai mulți pasageri ilegal

Mărturii tulburătoare. Supraviețuitorii carnagiului de la Buftea, unde doi oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un microbuz supraaglomerat a lovit violent o autobasculantă, au descris ultimele clipe de dinaintea tragediei. Una dintre victime este o mamă care și-a crescut singură copiii. Șoferul care a provocat cumplitul accident a fost plasat în control judiciar, după ce, inițial, fusese reținut pentru 24 de ore. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Șoferul microbuzului se afla sub control judiciar
Tragedia de la Buftea a schimbat viețile a zeci de oameni care au călătorit în acea zi fatidică. Supraviețuitorii au povestit clipele de groază prin care au trecut.
Una dintre victimele care au pierit este o mamă care s-a chinuit singură, ani la rând, să-i facă mari pe cei cei trei copii ai săi după ce, cu ani în urmă, și-a găsit soțul spânzurat în casă. Cei trei copii, două fete și un băiat, erau încă mici când tatăl lor a recurs la gestul extrem. De atunci, mama a muncit zi-lumină, la curățenie, ca să-și poată întreține familia. Chiar și în ziua fatidică, femeia luase microbuzul ca să ajungă la București, unde trebuia să facă curat într-un apartament.
În plus, o traumă cumplită a fost și pentru fiica ei, care și-a recunoscut mama după un tatuaj, după ce, cu ani în urmă, tot ea a fost chemată la morgă să-și recunoscă și tatăl.
Mărturiile șocante ale supraviețuitorilor tragediei
Accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța față de mașinile care circulau în fața sa. Deși acesta a declarat că nu își poate explica momentul impactului, surse judiciare spun că pasagerii l-au văzut pe șofer folosind telefonul pentru a trimite mesaje în secundele precedente accidentului.
Mai mult, în microbuz, din primele informații, erau 25 de pasageri, deși regimul de transport al acestui microbuz era de maxim 20 de persoane. Bărbatul a fost sancționat de polițiști și anul trecut, din același motiv.
Șoferul care a provocat cumplitul accident, a fost plasat în control judiciar, după ce, inițial, fusese reținut pentru 24 de ore.