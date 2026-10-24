Noi detalii cutremurătoare în cazul accidentului de la Buftea. Șoferul microbuzului transporta mai mulți pasageri ilegal

Publicat 24 oct. 2026, 12:48 Actualizat 24 oct. 2026, 12:54 Sursă Realitatea PLUS

Mărturii tulburătoare. Supraviețuitorii carnagiului de la Buftea, unde doi oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un microbuz supraaglomerat a lovit violent o autobasculantă, au descris ultimele clipe de dinaintea tragediei. Una dintre victime este o mamă care și-a crescut singură copiii. Șoferul care a provocat cumplitul accident a fost plasat în control judiciar, după ce, inițial, fusese reținut pentru 24 de ore. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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