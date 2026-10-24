Accident grav în Argeș! Un container cu deșeuri din plastic a căzut peste o mașină

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 09:31

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață, 24 octombrie 2026, la intrarea în municipiul Curtea de Argeș. Un container încărcat cu deșeuri din plastic s-a desprins de pe platforma care îl transporta și a căzut peste un autoturism în care se aflau patru persoane. Mașina a fost grav avariată, iar victimele au fost preluate de echipajele medicale. În urma incidentului, circulația a fost oprită pe DN 73C, iar autoritățile au instituit restricții și pe traseul Autostrăzii A1 către Curtea de Argeș.

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