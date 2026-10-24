Accident grav în Argeș! Un container cu deșeuri din plastic a căzut peste o mașină

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață, 24 octombrie 2026, la intrarea în municipiul Curtea de Argeș. Un container încărcat cu deșeuri din plastic s-a desprins de pe platforma care îl transporta și a căzut peste un autoturism în care se aflau patru persoane. Mașina a fost grav avariată, iar victimele au fost preluate de echipajele medicale. În urma incidentului, circulația a fost oprită pe DN 73C, iar autoritățile au instituit restricții și pe traseul Autostrăzii A1 către Curtea de Argeș.
Container cu deșeuri din plastic, căzut peste un autoturism în Argeș
Accidentul s-a produs pe DN 73C, la intrarea în municipiul Curtea de Argeș, după ce un container transportat pe o platformă s-a desprins și a căzut peste o mașină aflată în trafic.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, incidentul a impus oprirea circulației în zona respectivă.
Primele informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș arată că în container se aflau deșeuri din plastic. În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat, imaginile de la fața locului indicând amploarea distrugerilor.
În interiorul mașinii se aflau patru persoane, care au avut nevoie de evaluarea echipajelor medicale sosite la locul accidentului.
Patru persoane, preluate de echipajele medicale. Un bărbat acuza dureri cervicale
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au precizat că toate cele patru persoane din autoturism au fost asistate medical după producerea accidentului.
Potrivit informațiilor comunicate de pompieri, una dintre persoane a refuzat ulterior transportul la spital. Un bărbat în vârstă de aproximativ 29 de ani a fost preluat de paramedicii SMURD, după ce a acuzat dureri la nivelul coloanei cervicale.
Alte două persoane au fost transportate la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Echipajele de intervenție au luat și măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, având în vedere avariile produse în urma impactului.
Trafic blocat pe DN 73C și restricții pe Autostrada A1
Accidentul a provocat perturbări importante ale circulației rutiere în zona Curtea de Argeș.
Centrul Infotrafic a anunțat oprirea traficului pe DN 73C, la intrarea în municipiu, pentru desfășurarea intervenției și gestionarea situației de la fața locului.
De asemenea, a fost instituită devierea circulației de pe Autostrada A1, de la kilometrul 120, către DN 7, pe ruta Pitești - Râmnicu Vâlcea.
Șoferii care tranzitau zona au fost nevoiți să ia în calcul rute alternative și posibile întârzieri.
Conform estimărilor comunicate inițial de autorități, reluarea circulației pe DN 73C și pe sectorul A1 Pitești - Curtea de Argeș era așteptată după ora 09:30, în funcție de evoluția intervenției.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului
Cauzele exacte care au dus la desprinderea containerului de pe platforma de transport urmează să fie stabilite de autorități.
O încărcătură care se desprinde în timpul deplasării poate pune în pericol atât persoanele aflate în vehiculul de transport, cât și ceilalți participanți la trafic.