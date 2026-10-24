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Locale· 1 min citire
Structura de rezistență a blocului din Drumul Taberei nu este afectată. Accesul locatarilor în imobil, permis
FOTO: Facebook
Specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții au stabilit, în urma verificărilor efectuate sâmbătă la blocul din Drumul Taberei, din București, că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. În aceste condiții, autoritățile au permis accesul locatarilor în clădire.
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