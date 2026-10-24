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Structura de rezistență a blocului din Drumul Taberei nu este afectată. Accesul locatarilor în imobil, permis

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 16:06

Specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții au stabilit, în urma verificărilor efectuate sâmbătă la blocul din Drumul Taberei, din București, că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. În aceste condiții, autoritățile au permis accesul locatarilor în clădire.

Structura de rezistență a blocului din Drumul Taberei nu a fost afectată

La intervenţia din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii a constatat că nu este afectată structura de rezistenţă a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc

— a transmis ISU Bucureşti-Ilfov

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a stabili măsuri unitare la nivelul autorităților locale. Decizia adoptată va fi publicată pe pagina oficială a Instituției Prefectului Municipiului București.

Locatarii, evacuați după apariția unei crăpături între două scări ale blocului

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului, care se întinde de la etajul al cincilea până la etajul al optulea. Clădirea este încadrată cu risc seismic.

Potrivit Primăriei București, fisura există de aproximativ nouă ani și ar fi fost provocată de probleme la sistemul de canalizare. Reprezentanții instituției au precizat că scurgerile trebuie remediate de locatari, întrucât instalațiile respective se află în proprietate privată.

De asemenea, Primăria a transmis că indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de consolidare a clădirii au fost aprobați încă din 2021, investiția urmând să fie realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cu toate acestea, potrivit instituției, locatarii au refuzat lucrările de consolidare.

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