Alertă în Sectorul 6 al Capitalei! Zeci de oameni, evacuați din bloc după apariția unei crăpături. Structura de rezistență nu este afectată

Publicat 24 oct. 2026, 13:22 Actualizat 24 oct. 2026, 15:49

Intervenție de urgență pe Drumul Taberei, la numărul 30, în Sectorul 6 al Bucureștiului, după ce un locatar a semnalat o crăpătură între două scări ale unui bloc de locuințe. Fisura se întinde de la etajul 5 până la etajul 8, iar imobilul este încadrat în categoria clădirilor semnalizate cu risc seismic. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a locatarilor, în timp ce specialiștii urmează să stabilească dacă structura clădirii a fost afectată.

Distribuie articolul