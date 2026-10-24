Alertă în Sectorul 6 al Capitalei! Zeci de oameni, evacuați din bloc după apariția unei crăpături. Structura de rezistență nu este afectată

Intervenție de urgență pe Drumul Taberei, la numărul 30, în Sectorul 6 al Bucureștiului, după ce un locatar a semnalat o crăpătură între două scări ale unui bloc de locuințe. Fisura se întinde de la etajul 5 până la etajul 8, iar imobilul este încadrat în categoria clădirilor semnalizate cu risc seismic. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a locatarilor, în timp ce specialiștii urmează să stabilească dacă structura clădirii a fost afectată.
UPDATE - Structura de rezistență a blocului din Drumul Taberei nu este afectată. Locatarii au primit acces în imobil
Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că structura de rezistență a blocului din Drumul Taberei nu este afectată, decizie în urma căreia locatarilor li s-a permis accesul în imobil.
UPDATE - Primăria Capitalei: Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani!
Primăria Capitalei a transmis sâmbătă că fisura de 5 cm de la blocul OD3, situată între scările 1 și 2, există de nouă ani, fiind identificată încă de la prima expertiză din 2017, și că aceasta este cauzată de probleme la canalizarea blocului, ale cărei scurgeri trebuie remediate de locatari, întrucât instalațiile sunt proprietate privată.
UPDATE 1 - „Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgenţă 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+8”, anunţă, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.
UPDATE 2 - Comitet pentru Situaţii de Urgenţă, la Bucureşti, pentru analizarea situaţiei blocului din Drumul Taberei
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti se reuneşte, sâmbătă, de la ora 14.30, pentru analizarea situaţiei blocului din Drumul Taberei.
Toate instituţiile din Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti se reunesc, sâmbătă, de la ora 14.30, pentru a discuta situaţia blocului din Drumul Taberei, unde au apărut crăpături între două scări de bloc.
Autorităţile anunţă că va fi evaluată clădirea, în regim de urgenţă, pentru a se stabili dacă oamenii vor putea reveni în locuinţe.
„Expertul este destul de optimist, el o să dea nişte soluţii”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Între timp au fost oprite toate utilităţile în blocul afectat.
Crăpătură de la etajul 5 până la etajul 8, într-un bloc cu risc seismic
Alarma s-a dat sâmbătă, 24 octombrie, după ce un locatar a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat apariția unei crăpături între două scări ale unui imobil de pe Drumul Taberei, nr. 30.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), fisura a fost observată pe verticală, între etajele 5 și 8, într-o clădire cu parter și opt etaje.
Situația este tratată cu maximă prudență, deoarece imobilul este semnalizat pentru risc seismic. Deocamdată, nu există o confirmare că fisura ar fi apărut în urma cutremurului produs pe 19 octombrie 2026.
Autoritățile încearcă să stabilească dacă este vorba despre o problemă recentă sau dacă fenomenul are o altă cauză.
65 de persoane, evacuate preventiv din clădire
Conform informațiilor preliminare transmise de ISU București-Ilfov, scara de bloc vizată cuprinde 36 de apartamente, în care locuiesc aproximativ 65 de persoane.
Pentru a elimina riscurile până la clarificarea situației, pompierii au început evacuarea preventivă a locatarilor.
Măsura are rolul de a proteja oamenii în cazul în care verificările vor indica probleme de siguranță la nivelul structurii clădirii.
Având în vedere temperaturile scăzute, echipele de intervenție au mobilizat și o autospecială destinată transportului persoanelor și victimelor multiple, care poate fi utilizată pentru amenajarea unui spațiu temporar în care locatarii evacuați să se poată adăposti.
Pompierii și specialiștii în construcții, la fața locului
La intervenția de pe Drumul Taberei participă mai multe echipaje de salvare, mobilizate pentru gestionarea situației și protejarea locatarilor.
Potrivit ISU București-Ilfov, dispozitivul de intervenție include:
- Detașamentul Special de Salvatori;
- o autospecială de stingere cu apă și spumă;
- un echipaj SMURD;
- o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple.
În sprijinul echipelor de intervenție au fost solicitați și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. Aceștia urmează să participe la evaluarea tehnică a imobilului, pentru a clarifica natura fisurii și eventualele implicații asupra siguranței clădirii.
Nu se știe dacă fisura a apărut după cutremurul din 19 octombrie
Una dintre principalele întrebări la care trebuie să răspundă specialiștii este dacă fisura are legătură cu seismul din 19 octombrie 2026.
Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au stabilit cauza apariției acesteia și nici dacă există deteriorări structurale care ar putea pune în pericol clădirea.
Faptul că imobilul este semnalizat pentru risc seismic justifică măsurile preventive luate de echipele de intervenție, însă nu reprezintă, în sine, o confirmare că fisura a fost provocată de cutremur.
Rezultatele evaluării tehnice vor fi esențiale pentru stabilirea condițiilor în care locatarii vor putea reveni în apartamente.
Până atunci, intervenția continuă, iar siguranța persoanelor evacuate rămâne prioritatea autorităților.