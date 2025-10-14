Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut într-un cartier din Cluj-Napoca, în apropierea terenurilor de sport, zona Nora, relatează Știri de Cluj.

Cei doi băieți minori, de doar 14 ani, au fost atacați de alți minori care purtau cagule. Aceștia i-au amenințat cu un cuțit și le-au luat trotinetele electrice.

„Ieri, în jurul orei 20:06, la Profi, lângă terenurile din Mănăștur, lângă Nora, nepotul meu cu prietenul lui, amândoi de 14 ani, au mers pe trotinete să se plimbe. S-au oprit la magazin și nepotul meu a intrat înăuntru să cumpere ceva. Prietenul lui a stat afară, cu trotinetele, și doi băieți cu cagule, tot sub 18 ani, au venit către băiatul care stătea cu trotinetele, au scos un cuțit și a zis: «Acum știi ce se întâmplă: îți luăm trotinetele și plecăm!». Normal că băiatul s-a speriat, iar hoții au luat trotinetele, s-au urcat pe ele și au plecat. Când a ieșit nepotul meu, nu mai erau trotinetele”, a povestit un martor pentru publicația menționată.

Poliția a intervenit la fața locului cu aproximativ cinci echipaje. În prezent, oamenii legii efectuează verificări pentru identificarea făptașilor, care ar fi tot minori, potrivit informațiilor preliminarii.

„Poliția a venit în 10 minute, cu vreo cinci echipaje. Ulterior azi, nepotul cu prietenul lui, au mers să dea declarație”, a mai adăugat martorul.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale efectuează verificări și investigații informativ-operative complexe, în vederea depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.