Doi minori, jefuiți în plină stradă, în Cluj: „Au venit cu cagulele pe cap și i-au amenințat cu cuțitul”. Hoții i-au lăsat fără trotinetele electrice

Doi minori, jefuiți în plină stradă, în Cluj: „Au venit cu cagulele pe cap și i-au amenințat cu cuțitul”. Hoții i-au lăsat fără trotinetele electrice
Doi minori, jefuiți în plină stradă, în Cluj: „Au venit cu cagulele pe cap și i-au amenințat cu cuțitul”. Hoții i-au lăsat fără trotinetele electrice

Scene șocante în Cluj. Doi adolescenți de 14 ani au fost amenințați cu cuțitul de alți tineri mascați și lăsați fără trotinetele electrice, în fața unui magazin din oraș. 

Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut într-un cartier din Cluj-Napoca, în apropierea terenurilor de sport, zona Nora, relatează Știri de Cluj.

Cei doi băieți minori, de doar 14 ani, au fost atacați de alți minori care purtau cagule. Aceștia  i-au amenințat cu un cuțit și le-au luat trotinetele electrice.

„Ieri, în jurul orei 20:06, la Profi, lângă terenurile din Mănăștur, lângă Nora, nepotul meu cu prietenul lui, amândoi de 14 ani, au mers pe  trotinete să se plimbe. S-au oprit la magazin și nepotul meu a intrat înăuntru să cumpere ceva. Prietenul lui a stat afară, cu trotinetele, și doi băieți cu cagule, tot sub 18 ani, au venit către băiatul care stătea cu trotinetele, au scos un cuțit și a zis: «Acum știi ce se întâmplă: îți luăm trotinetele și plecăm!». Normal că băiatul s-a speriat, iar hoții au luat trotinetele, s-au urcat pe ele și au plecat. Când a ieșit nepotul meu, nu mai erau trotinetele”, a povestit un martor pentru publicația menționată.

Poliția a intervenit la fața locului cu aproximativ cinci echipaje. În prezent, oamenii legii efectuează verificări pentru identificarea făptașilor, care ar fi tot minori, potrivit informațiilor preliminarii.

„Poliția a venit în 10 minute, cu vreo cinci echipaje. Ulterior azi, nepotul cu prietenul lui, au mers să dea declarație”, a mai adăugat martorul.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale efectuează verificări și investigații informativ-operative complexe, în vederea depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.