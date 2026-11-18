Publicat 18 nov. 2026, 18:31 Actualizat 18 nov. 2026, 18:41 Sursă Realitatea PLUS

Doi muncitori au fost surprinși de surparea unui mal de pământ în timp ce se aflau la nivelul unui canal tehnic, în localitatea Găneasa, lângă Afumați. Salvatorii au identificat una dintre victime și încearcă să o extragă, în timp ce continuă căutările pentru găsirea celei de-a doua persoane.

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