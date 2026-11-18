Doi muncitori au fost surprinși de surparea unui mal de pământ în timp ce se aflau la nivelul unui canal tehnic, în localitatea Găneasa, lângă Afumați. Salvatorii au identificat una dintre victime și încearcă să o extragă, în timp ce continuă căutările pentru găsirea celei de-a doua persoane.
Doi muncitori au fost prinși în surparea unui mal de pământ în localitatea Găneasa, aflată la marginea Bucureștiului, în apropiere de Afumați. Accidentul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare, în zona unui canal tehnic, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă la cele două persoane prinse sub pământ.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a anunțat că una dintre victime a fost deja identificată. Salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia și, în paralel, încearcă să stabilizeze malul surpat, pentru a putea continua operațiunile în siguranță.
Unul dintre muncitori a fost identificat. Salvatorii îl caută pe al doilea
Intervenția este în desfășurare pe strada Ștefan cel Mare din Găneasa, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste doi muncitori aflați la nivelul unui canal tehnic.
Potrivit informațiilor transmise de ISU București, echipele ajunse la fața locului au reușit să identifice una dintre cele două persoane surprinse de surpare. Operațiunile de extragere au început, în timp ce salvatorii pregătesc terenul pentru căutarea celei de-a doua victime.
Stabilizarea malului de pământ reprezintă o etapă importantă a intervenției, pentru a preveni noi surpări și pentru a le permite salvatorilor să acționeze în condiții de siguranță.
Mobilizare de amploare a echipelor de intervenție
La fața locului au fost trimise echipe specializate din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.
Reprezentanții ISU au transmis următorul comunicat privind intervenția:
„Intervenim pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic.
În momentul de față a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ și cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane.
Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.”
La momentul transmiterii informațiilor, operațiunile de salvare erau în desfășurare, iar autoritățile nu comunicaseră încă starea victimelor.