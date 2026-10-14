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Accident pe DN 13, în judeţul Mureş, între un autocar şi un camion. 18 persoane implicate - FOTO

FOTO: ISU

FOTO: ISU

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 20:22

Un accident rutier în care au fost implicate un autocar și un camion s-a produs miercuri pe DN 13, în județul Mureș. Două dintre cele 18 persoane implicate sunt evaluate de echipajele medicale.

Intervenție de amploare după impactul dintre autocar și camion

”Pompierii militari au fost solicitaţi cu puţin timp în urmă să intervină la un accident rutier produs pe DN 13, pe raza localităţii Mihai Viteazu, în care au fost implicate un autocar şi un camion. La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara, cu o autospecială de intervenţie, o autospecială de descarcerare şi un microbuz”, anunţă, miercuri, ISU Mureş.

De asemenea, la locul accidentului s-a deplasat un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, două echipaje SMURD de prim ajutor şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş.

Potrivit reprezentanților ISU, în accident au fost implicate 18 persoane. Dintre acestea, două necesită îngrijiri medicale şi sunt evaluate de echipajele medicale la faţa locului.

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