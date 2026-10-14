Accident pe DN 13, în judeţul Mureş, între un autocar şi un camion. 18 persoane implicate - FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 20:22

Un accident rutier în care au fost implicate un autocar și un camion s-a produs miercuri pe DN 13, în județul Mureș. Două dintre cele 18 persoane implicate sunt evaluate de echipajele medicale.

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