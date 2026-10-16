Guvernul Niculescu promite 185 km de autostradă și drum expres până la finalul lui 2026. Planurile pentru 2028

Guvernul propus de Luca Niculescu își asumă deschiderea a circa 185 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, potrivit programului de guvernare depus joi în Parlament, citat de Agerpres. Documentul pentru perioada 2026–2028 prevede extinderea rețelei de mare viteză la peste 2.000 de kilometri și prioritizarea șantierelor deja începute.
Investițiile în transport ar urma să fie susținute prin fonduri europene, instrumentul SAFE, parteneriate public-private și alocări de la bugetul național. Programul condiționează finanțarea de respectarea limitelor fiscale și anunță o atenție sporită pentru infrastructura feroviară.
Ce autostrăzi și drumuri expres sunt vizate pentru 2026
Ținta de aproximativ 185 de kilometri include secțiuni din Autostrada Moldovei A7, Autostrada de Centură București A0 Nord, Autostrada Transilvania A3 și Autostrada A1, precum și drumul expres DEx6 Brăila–Galați.
Pentru 2028, Executivul propus estimează că rețeaua de drumuri de mare viteză va depăși 2.000 de kilometri, față de aproape 1.500 de kilometri în prezent, potrivit datelor din document. Atingerea acestui obiectiv se bazează pe avansul lucrărilor la A1 Sibiu–Pitești, A0, A7 și A8.
Programul fixează și un obiectiv pentru 2030: completarea principalelor coridoare ale rețelei transeuropene de transport TEN-T, cu sprijinul finanțărilor europene și al instrumentului SAFE.
Patru drumuri expres noi, incluse în program
Pe lângă continuarea lucrărilor aflate în derulare, documentul prevede începerea următoarelor drumuri expres:
Arad–Oradea;
Bacău–Piatra Neamț;
Focșani–Brăila;
Constanța–Tulcea.
Totodată, ar urma să continue construcția variantelor de ocolire pentru orașele aglomerate.
O altă măsură anunțată este actualizarea Master Planului General de Transport pentru orizontul 2040, în acord cu cerințele europene TEN-T și cu standardele de mobilitate militară. Autoritățile își propun să contracteze documentații pentru aproximativ 2.000 de kilometri de infrastructură, în vederea accesării fondurilor europene din perioada 2028–2034.
Cum ar urma să fie finanțate proiectele rămase în afara PNRR
Proiectele care au depășit termenul de eligibilitate al PNRR, stabilit în document la 31 august 2026, ar urma să continue prin alte surse de finanțare, fără oprirea sau conservarea șantierelor.
Programul enumeră fondurile din Programul Transport 2021–2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții și bugetul național.
Printre investițiile prioritare se numără:
A7 Bacău–Pașcani, cu o lungime de 77 de kilometri, și A1 Margina–Holdea, pentru care este prevăzută finalizarea în 2027;
tronsoanele feroviare Cluj–Episcopia Bihor și Caransebeș–Arad, cu termen în 2028.
Finanțare pentru întreaga durată a contractelor și raportări lunare ale plăților
Executivul propus anunță că bugetul pentru 2027 va include credite de angajament multianuale destinate marilor investiții. Potrivit programului, achizițiile nu vor fi lansate fără asigurarea finanțării pe întreaga durată a contractelor.
Documentul mai prevede finalizarea coridoarelor aflate în execuție înaintea deschiderii altora și publicarea unei liste de proiecte ordonate după criterii de prioritate.
În relația cu constructorii, Guvernul își asumă plata situațiilor de lucrări certificate în termenul contractual de 30 de zile și publicarea lunară a stadiului plăților.
Măsuri pentru transportatori și reducerea accidentelor rutiere
În privința taxării rutiere, programul prevede integrarea furnizorilor europeni de servicii de taxare electronică începând cu 15 ianuarie 2027, după intrarea în vigoare a sistemului TollRo, indicată în document pentru 1 octombrie 2026.
Pentru siguranța rutieră, sunt anunțate extinderea intervențiilor prin sistemul e-SIGUR, audituri și eliminarea punctelor cu risc ridicat de accidente. Țintele asumate sunt reducerea deceselor rutiere cu 25% până în 2028 și cu 50% până în 2030, raportat la nivelul din 2019.
Programul mai propune transformarea mecanismului temporar de compensare a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial într-unul permanent. Condițiile ar urma să fie stabilite după evaluarea impactului bugetar și consultarea partenerilor sociali, cu respectarea traiectoriei de deficit.
Pentru conducerea Ministerului Transporturilor, în echipa guvernamentală propusă de Luca Niculescu este nominalizat social-democratul Ștefan-Ovidiu Popa.