Guvernul Niculescu promite 185 km de autostradă și drum expres până la finalul lui 2026. Planurile pentru 2028

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 10:24

Guvernul propus de Luca Niculescu își asumă deschiderea a circa 185 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, potrivit programului de guvernare depus joi în Parlament, citat de Agerpres. Documentul pentru perioada 2026–2028 prevede extinderea rețelei de mare viteză la peste 2.000 de kilometri și prioritizarea șantierelor deja începute.

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