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Ediție explozivă a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la 20:55. Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri din interiorul sistemului
Publicat28 oct. 2026, 18:17
Actualizat28 oct. 2026, 18:19
SursăRealitatea PLUS
Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, astăzi, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu aduce în prim-plan situația economică a țării, viitorul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European și drama de la Dumbrava. Viorel Pașca va interveni în exclusivitate la Realitatea PLUS pentru a vorbi despre situația persoanelor vulnerabile din Bihor.
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