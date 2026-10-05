PSD ar lua în calcul alegeri anticipate dacă Sorin Grindeanu nu este desemnat premier - SURSE

Publicat 5 oct. 2026, 16:14 Sursă Realitatea PLUS

PSD ar putea susține scenariul alegerilor anticipate dacă președintele Nicușor Dan nu va da curs propunerii social-democraților de a-l desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, potrivit surselor Realitatea PLUS. Poziționarea partidului ar pune presiune pe șeful statului înaintea unei noi desemnări.

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