PSD ar lua în calcul alegeri anticipate dacă Sorin Grindeanu nu este desemnat premier - SURSE

PSD ar putea susține scenariul alegerilor anticipate dacă președintele Nicușor Dan nu va da curs propunerii social-democraților de a-l desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, potrivit surselor Realitatea PLUS. Poziționarea partidului ar pune presiune pe șeful statului înaintea unei noi desemnări.
Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru premier
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, social-democrații ar insista ca Sorin Grindeanu să fie desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru. În cazul în care președintele nu va ține cont de această propunere, PSD s-ar putea orienta către varianta alegerilor anticipate.
Scenariul rămâne, deocamdată, unul discutat la nivel de surse. Nu este clar ce pași concreți ar urma să facă partidul dacă propunerea sa nu va fi acceptată.
Pozițiile partidelor înaintea desemnării
În informațiile prezentate de Realitatea PLUS, PNL și USR se opun unei formule de guvernare alături de PSD, în timp ce AUR susține organizarea alegerilor anticipate. Social-democrații insistă, în schimb, ca viitorul premier să provină din rândurile partidului.
Aceste poziții conturează un context politic dificil pentru desemnarea unui candidat care să obțină susținerea parlamentară necesară formării unui guvern.
Ce decizie va lua Nicușor Dan
Rămâne de văzut dacă președintele Nicușor Dan va opta pentru propunerea social-democraților sau pentru un alt candidat, inclusiv un tehnocrat.
O eventuală desemnare a altui candidat ar putea determina PSD să își reconsidere poziția, potrivit surselor Realitatea PLUS. Până la o decizie a șefului statului și la anunțarea unor măsuri concrete de către partide, alegerile anticipate rămân un scenariu politic, nu o certitudine.