Bolojan nu vrea deloc cu Grindeanu: „Dacă PSD va fi nominalizat să facă Guvernul, vom intra în opoziție!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 15:38

Ilie Bolojan pare să se fi certat iremediabil cu Sorin Grindeanu. Premierul demis-interimar spune că, dacă PSD va fi nominalizat să încropească un Executiv, PNL va trece imediat în Opoziție.

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