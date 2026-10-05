Bolojan nu vrea deloc cu Grindeanu: „Dacă PSD va fi nominalizat să facă Guvernul, vom intra în opoziție!”
Foto/Arhivă/Inquam
Ilie Bolojan pare să se fi certat iremediabil cu Sorin Grindeanu. Premierul demis-interimar spune că, dacă PSD va fi nominalizat să încropească un Executiv, PNL va trece imediat în Opoziție.
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis, după consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern, că liberalii nu doresc să intre într-o guvernare alături de PSD. În cazul în care social-democrații vor face parte din viitorul Executiv, PNL va merge în opoziție. Bolojan a precizat însă că partidul nu exclude o soluție pentru ieșirea din blocajul politic și va analiza situația după desemnarea premierului.
Ilie Bolojan: PNL nu vrea să guverneze alături de PSD
Poziția liberalilor față de o eventuală guvernare alături de PSD este una clară, potrivit lui Ilie Bolojan. Liderul PNL a explicat că partidul nu își dorește să intre într-un Executiv din care să facă parte social-democrații.
„PNL nu dorește să intre într-o guvernare împreună cu PSD. Dacă PSD va face parte din guvern, PNL va merge în opoziție”, a transmis Ilie Bolojan.
Liderul liberal a lăsat însă deschisă discuția privind o eventuală contribuție a partidului la deblocarea situației politice. După desemnarea premierului, PNL va analiza variantele posibile și va decide în forurile interne.
„După ce președintele va desemna premierul, vom analiza posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic”, a declarat Bolojan.
PNL nu exclude o soluție pentru formarea Guvernului
Mesajul lui Ilie Bolojan nu înseamnă că liberalii exclud orice formă de sprijin pentru viitorul Executiv. Decizia va depinde de persoana desemnată pentru funcția de premier, de formula guvernamentală și de discuțiile care vor avea loc ulterior în interiorul partidului.
Astfel, rămâne deschisă inclusiv posibilitatea ca PNL să analizeze susținerea unei formule de guvernare fără a intra efectiv la guvernare. Bolojan nu a anunțat însă o decizie în acest sens, precizând că partidul va lua o hotărâre după nominalizarea premierului.
Ce trebuie să facă viitorul Guvern
În declarațiile sale, liderul PNL a pus accent pe urgențele economice cu care se confruntă România și pe necesitatea ca viitorul Executiv să fie capabil să ia rapid decizii.
Printre prioritățile enumerate se află rectificarea bugetară, asigurarea banilor pentru serviciile publice, controlul cheltuielilor și respectarea țintei de deficit.
„Avem nevoie de un guvern care să poată face rectificarea bugetară, să asigure banii pentru serviciile publice, să controleze cheltuielile și să respecte ținta de deficit”, a explicat Bolojan.
O altă prioritate este pregătirea bugetului pentru anul 2027 și menținerea echilibrelor macroeconomice.
„Trebuie să pregătim bugetul pentru 2027 și să menținem echilibrele macroeconomice, să controlăm deficitul și datoria publică”, a mai spus liderul PNL.
Bolojan, despre creșterea datoriei publice
Ilie Bolojan a făcut și o distincție între nivelul datoriei publice ca procent din PIB și ritmul în care aceasta crește. În opinia sa, viteza de acumulare a datoriei reprezintă un factor important în evaluarea riscului asociat României.
„Nu este important doar la cât este datoria ca procent din PIB, ci și cât de repede crește această datorie”, a afirmat liderul liberal.
Potrivit raționamentului prezentat de Bolojan, o creștere rapidă a datoriei poate duce la o percepție mai ridicată de risc, ceea ce se poate reflecta ulterior în costurile de finanțare ale statului.
România plătește o primă de risc ridicată
Liderul PNL a vorbit și despre nivelul dobânzilor și despre factorii care influențează costul la care România se împrumută.
„Dobânzile sunt influențate de războaie, de instabilitatea internațională, de inflație, de deficitele bugetare ridicate, dar și de prima de risc a României”, a declarat Bolojan.
În acest context, liderul liberal a atras atenția asupra costurilor suplimentare generate de percepția de risc asociată României.
„România plătește o primă de risc mare”, a subliniat acesta, argumentând că este nevoie de măsuri care să arate piețelor financiare că autoritățile pot continua procesul de corecție fiscală.
Ce se întâmplă după desemnarea premierului
În acest moment, PNL nu a anunțat forma concretă în care ar putea susține viitorul guvern. Cert este că liberalii nu doresc să intre într-o guvernare alături de PSD, în timp ce partidul nu exclude o soluție care să permită depășirea blocajului politic.
„Nu vrem să prelungim blocajul politic”, a transmis Ilie Bolojan, indicând că următorul pas va fi făcut după ce președintele desemnează premierul.
Ulterior, PNL urmează să analizeze situația în forurile interne și să decidă dacă și în ce condiții poate contribui la formarea unui guvern capabil să gestioneze problemele urgente ale României.
Miza imediată, potrivit mesajului transmis de liderul liberal, este formarea unui Executiv care să poată lua rapid decizii privind deficitul, cheltuielile publice, datoria, rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News