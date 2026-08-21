Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos

Publicat 21 aug. 2026, 07:43 Sursă Realitatea PLUS

Seceta prelungită și temperaturile extreme distrug culturile care ar trebui recoltate în această toamnă. Porumbul și floarea-soarelui se numără printre cele mai afectate plante, iar câmpurile sunt arse de soare după săptămâni întregi fără precipitații suficiente. Fermierii se așteaptă la producții mult mai mici decât în anii obișnuiți, însă amploarea pierderilor este încă greu de calculat, conform Realitatea PLUS.

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