Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos
Secetă porumb
Publicat21 aug. 2026, 07:43
SursăRealitatea PLUS
Seceta prelungită și temperaturile extreme distrug culturile care ar trebui recoltate în această toamnă. Porumbul și floarea-soarelui se numără printre cele mai afectate plante, iar câmpurile sunt arse de soare după săptămâni întregi fără precipitații suficiente. Fermierii se așteaptă la producții mult mai mici decât în anii obișnuiți, însă amploarea pierderilor este încă greu de calculat, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 11:24Tragedie pe DN55. Un bărbat aflat pe șosea a fost călcat de o autoutilitară și a murit pe loc
- 10:50Pompier militar, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul avea o plagă prin împușcare
- 09:27Imagini șocante pe DN1: trafic blocat spre Brașov după ce un autotren s-a răsturnat pe șosea - VIDEO
- 22:34Se redeschide Pasajul Basarab. Lucrările se mută pe cealaltă bretea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News