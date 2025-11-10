Nicolas Sarkozy a părăsit închisoarea La Santé la bordul unei mașini cu geamuri fumurii, escortat de motocicliști ai poliției, în jurul orei 16:00, ora României, iar în scurt timp a ajuns la locuința sa.

Curtea de Apel din Paris a acceptat cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy, încarcerat din 21 octombrie în închisoarea La Santé. Fostul președinte va fi plasat sub control judiciar, scrie BFM TV.

Fostul președinte părăsește inchisoarea după doar 20 de zile, iar Curtea de Apel i-a interzis să ia legătura cu ministrul Justiției, Gérald Darmani, care îi făcuse o vizită în închisoare. Această „interdicție de contact” extinsă include și martori-cheie din dosar, înaintea procesului în apel.

Sarkozy ispășește o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație într-un plan de finanțare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.

Fostul președinte nu a recunoscut niciodată acuzațiile, susținând că este victima unui „complot” care-l viza, de fapt, pe fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy este primul fost șef de stat francez din epoca modernă care a ajuns în spatele gratiilor.