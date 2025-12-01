Astrologii vorbesc despre un an al reașezărilor majore, al restructurărilor, dar și al marilor oportunități pentru cei care reușesc să se adapteze la noile vibrații cosmice. Unele zodii vor simți un val de creștere, de curaj și de noroc, în timp ce altele vor fi chemate să revizuiască decizii din trecut, să își redefinească direcția sau să lase în urmă tot ceea ce nu le mai servește.