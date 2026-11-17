Publicat 17 nov. 2026, 20:32 Actualizat 17 nov. 2026, 21:24 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune ca persoanele fără venituri, dar apte de muncă, să fie obligate să plătească contribuția la sănătate (CAS), în condițiile în care aproximativ 2,9 milioane de români figurează ca neasigurați. Poziția sa vine la scurt timp după ce premierul Luca Niculescu a avansat ideea introducerii unui plafon maxim pentru contribuția la sănătate.

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