Președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune ca persoanele fără venituri, dar apte de muncă, să fie obligate să plătească contribuția la sănătate (CAS), în condițiile în care aproximativ 2,9 milioane de români figurează ca neasigurați. Poziția sa vine la scurt timp după ce premierul Luca Niculescu a avansat ideea introducerii unui plafon maxim pentru contribuția la sănătate.
Șefa CNAS vrea extinderea taxei de sănătate, premierul propune limitarea pragului maxim
Prezentă la o dezbatere publică, Larisa Amezinu-Bălan a argumentat că, în prezent, există 23 de categorii scutite de la plata contribuției la sănătate, iar persoanele apte de muncă care nu se încadrează în niciuna dintre acestea ar trebui să contribuie la finanțarea sistemului, chiar dacă nu au venituri, potrivit Realitatea Plus.
Declarația vine în contextul în care aproximativ 2,9 milioane de persoane figurează în evidențele CNAS ca neasigurate. Guvernul Bolojan a eliminat scutirea pentru mai multe categorii, iar coasigurații plătesc în prezent 2.430 de lei pe an, în două tranșe.
Propunerea premierului Luca Niculescu merge însă într-o altă direcție: introducerea unui prag maxim până la care contribuția la sănătate să crească procentual, după care să rămână la același nivel. De exemplu, o persoană cu venituri de 30.000 de lei nu ar mai plăti 3.000 de lei pentru asigurarea de sănătate.
Cele două poziții, cea a premierului și cea a conducerii interimare a CNAS, vizează direct modul de finanțare a sistemului de sănătate. Potrivit șefei CNAS, o presiune suplimentară asupra bugetului sistemului ar putea apărea în 2027, când expiră și plata contribuției pentru pensiile de peste 3.000 de lei.
Iulian Ionescu, despre salariul minim: „Continuă aceeași politică, puțin mai coafată”
Iulian Ionescu, jurnalist Ecopolitic, a criticat la Realitatea Plus scenariul perceperii contribuției la sănătate de la persoanele fără venituri, afirmând că este vorba despre o politică de austeritate, fără nicio nuanță socială, asemănătoare celor promovate în perioada guvernului Bolojan.
Jurnalistul a oferit și un exemplu: o văduvă în vârstă de 59 de ani, care nu are dreptul la pensie deoarece nu a atins vârsta de pensionare, rămâne fără niciun venit și îi este aproape imposibil să își mai găsească un loc de muncă, însă ar fi obligată să plătească CASS.
Ai scos-o din asigurarea familiei, a copiilor pe care îi are și care ar fi putut să o susțină din punctul de vedere al asigurării medicale, iar acum îi ceri să plătească CASS.
Reprezentanta CNAS nu a prezentat suma și nici mecanismul prin care ar putea fi obligate să plătească persoanele care nu realizează venituri. De asemenea, nu a explicat cum ar urma să fie diferențiate persoanele fără venituri, cele care trăiesc din economii și cele care nu dispun de resurse pentru plata contribuției.
În prezent, persoanele fără venituri care nu beneficiază de asigurare în temeiul altor prevederi legale pot opta pentru plata CASS prin Declarația Unică. În 2026, contribuția voluntară este de 2.430 de lei, potrivit regulilor fiscale prezentate de ANAF.