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Justitie· 2 min citire
CSM introduce o limită pentru dosarele instanțelor. Ce se schimbă din 15 septembrie
Publicat13 sept. 2026, 12:13
Actualizat13 sept. 2026, 12:47
SursăRealitatea PLUS
Consiliul Superior al Magistraturii introduce un nou mecanism de gestionare a dosarelor de către instanțe. Mai exact, pentru fiecare instanță va fi stabilită o capacitate zilnică, iar dosarele care vor depăși această limită vor ajunge pe o listă de așteptare.
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