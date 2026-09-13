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Justitie· 2 min citire

CSM introduce o limită pentru dosarele instanțelor. Ce se schimbă din 15 septembrie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 12:13
Actualizat13 sept. 2026, 12:47
SursăRealitatea PLUS

Consiliul Superior al Magistraturii introduce un nou mecanism de gestionare a dosarelor de către instanțe. Mai exact, pentru fiecare instanță va fi stabilită o capacitate zilnică, iar dosarele care vor depăși această limită vor ajunge pe o listă de așteptare.

Această schimbare majoră va intra în vigoare începând cu 15 septembrie. Înregistrarea cererii și repartizarea dosarului devin două momente diferite odată cu noua hotărâre adoptată de CSM. Totul vine în contextul în care multe instanțe din România se confruntă cu un deficit de personal.

Capacitatea fiecărei instanțe va fi stabilită cu ajutorul sistemului informatic, în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care ajung pe lista de așteptare, vor primi un număr în sistemul ECRIS, dar nu pot primi un prim termen de judecată până la desemnarea unui complet.

Consiliul Superior al Magistraturii a introdus și niște limite de referință anuale pentru instanță. Astfel, fiecare judecător de la curțile de apel are o limită de 119 dosare, iar cei de la tribunale au o limită de 192 de dosare. Aplicarea noii hotărâri va fi graduală. Așadar, în următorul an se va utiliza dublul acestei capacități de referință. De abia din 15 septembrie 2028 vor fi aplicate integral limitele.

"Dacă un asemenea instrument ar fi existat de mult mai mult timp, ar fi constatat toți, inclusiv justițiabilii, că numărul dosarelor înregistrate a crescut cu peste 50% în ultimii 5 ani, creștere care ar fi fost resimțită în concret prin activarea acestui mecanism. La fel, și criza de personal din anii anteriori ar fi fost suportată mult mai ușor," a transmis președintele Tribunalului București, Cosmin Sterea Grossu.

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