Cutremur puternic în largul Peninsulei Kamceatka. Seismul s-a produs în regiunea Insulelor Comandor

Un cutremur cu magnitudinea estimată între 5,5 și 6,0 s-a produs joi, 11 iunie 2026, în Oceanul Pacific, în largul Peninsulei Kamceatka, într-una dintre cele mai active zone seismice ale lumii.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la ora 07:44:42, ora României, în regiunea Komandorskiye Ostrova (Insulele Comandor), Rusia, la o adâncime de 10 kilometri. Institutul a raportat o magnitudine mb 5,5.

În același timp, autoritățile ruse și platformele internaționale de monitorizare seismică au indicat o magnitudine apropiată de 6,0, diferența fiind explicată prin utilizarea unor scări diferite de măsurare a magnitudinii și prin actualizarea continuă a datelor seismologice.

Până la momentul publicării articolului, nu au fost raportate victime sau distrugeri semnificative în zonele locuite din apropierea epicentrului. De asemenea, nu au fost anunțate alerte majore de tsunami asociate acestui eveniment seismic.

Zona Kamceatka–Insulele Comandor face parte din Cercul de Foc al Pacificului , una dintre cele mai active regiuni seismice de pe glob. Cutremure de această magnitudine sunt relativ frecvente aici și, deoarece epicentrul este în largul oceanului, efectele asupra zonelor locuite sunt de obicei limitate.