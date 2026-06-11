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Politica· 1 min citire

Ciucu nu susține guvernul „tehnic” al lui Tomac: „Problemele politice nu au soluțiile tehnice, ci doar soluții politice”

11 iun. 2026, 12:35
Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei (foto: profimedia)

Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei (foto: profimedia)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele PNL și Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis joi un mesaj ferm în apărarea pluralismului politic și a rolului partidelor în democrație, avertizând că ideea înlocuirii lor cu guverne tehnocrate este „extrem de periculoasă”.

„Soluția nu este discreditarea partidelor politice și înlocuirea lor cu tehnicieni. Soluția este responsabilizarea partidelor, primenirea lor prin deschiderea către societate.”, a scris Ciucu.

Primarul liberal respinge vehement faptul că în spațiul public se vehiculează că partidele nu mai pot guverna, considerând că aceasta subminează esența democrației reprezentative. El avertizează că un Parlament apolitic ar fi incompatibil cu statul de drept: „Parlamentul este politic și esența pluralismului și a democrației reprezentative!”

Ciucu admite că un guvern tehnic poate fi acceptat „in extremis”, însă subliniază că soluțiile la crizele politice nu pot veni decât din Parlament sau prin alegeri, concluzionând că „orice alte soluții nu au legitimitate politică”.

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