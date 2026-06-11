Șef din ANPC, urmărit penal de DNA după acuzații de corupție. Cât ar fi cerut șpagă de la patronul unui club din Mamaia

Bogdan-Eduard Dragomirescu, șef al Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut și primit bani pentru a interveni pentru ca un club din stațiunea Mamaia să nu fie sancționat și să nu i se oprească temporar activitatea.

Măsura a fost dispusă începând cu data de 10 iunie 2026, în urma unei anchete desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

Acuzațiile formulate de procurori

Potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi fost pus sub acuzare pentru instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, precum și pentru trafic de influență.

DNA susține că, în cursul lunii iulie 2025, acesta ar fi pretins și primit suma de 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din Mamaia, lăsând să se înțeleagă că ar putea interveni asupra comisarilor ANPC pentru a influența rezultatul unui control.

Cum ar fi funcționat presupusa intervenție

Conform procurorilor, banii ar fi fost solicitați în schimbul promisiunii că inculpatul își va exercita influența asupra comisarilor din cadrul ANPC, astfel încât aceștia să nu aplice sancțiuni și să nu dispună măsuri împotriva agentului economic verificat.

Anchetatorii arată că influența ar fi vizat inclusiv evitarea suspendării activității clubului sau întocmirea unui raport de control favorabil.

Control ANPC în timpul campaniei „Litoral 2025”

În același dosar se arată că, pe 18 iulie 2025, în cadrul campaniei „Litoral 2025”, comisarii ANPC au efectuat verificări la clubul vizat.

Procurorii susțin că, în urma unor demersuri atribuite inculpatului, în timpul controlului nu ar fi fost aplicate sancțiunile corespunzătoare și nici nu ar fi fost dispusă oprirea temporară a activității, deși ar fi existat deficiențe constatate.

Măsuri impuse de DNA

Pe perioada controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este solicitat și interdicția de a părăsi România fără acordul procurorilor.

De asemenea, acesta nu are voie să comunice direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanța DNA.

Procurorii au avertizat că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Ancheta continuă

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, conform procedurilor legale.

DNA precizează că în acest dosar se desfășoară în continuare acte de urmărire penală și față de alte persoane.