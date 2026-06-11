Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026. Cât durează și în ce zile este dezlegare la pește

Sursă: Realitatea.Net

Suntem în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor și sub numele de Postul Sâmpetrului, una dintre cele patru mari perioade de post din cursul anului bisericesc. Acest post precede sărbătoarea închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos, care au avut un rol esențial în răspândirea credinței creștine în lume. Prin lucrarea și jertfa lor, ei au făcut cunoscută oamenilor descoperirea dumnezeiască a Preasfintei Treimi și au adus vestea mântuirii, așa cum este ea cuprinsă în Sfânta Evanghelie.

Anul acesta, postul Sfinților Apostoli ţine trei săptămâni, în perioada 8-28 iunie, şi are următoarele dezlegări la peşte: 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27 şi 28. Din această înşiruire a zilelor cu dezlegare la peşte vedem că acest post este de asprime medie.

În vechime, această perioadă de postire era închinată cinstirii darurilor Sfântului Duh, care ­s-au pogorât la Cincizecime peste Sfinţii Apostoli în Ierusalim. Aceste daruri „se revarsă în fiecare an peste Biserică la sărbătoarea Rusaliilor, împărtăşindu-se din ele şi credincioşii; de aceea în vechime acest post se numea Postul Cincizecimii”, după cum menţionează părintele profesor Ene Branişte în Liturgica Generală, unde scrie că „despre vechimea acestui post mărturisesc, în secolul al ­IV-lea, Constituţiile Apostolice. Mărturii ulterioare se găsesc la Sf. Atanasie cel Mare, la Fericitul Teodot, Episcopul Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta Postul de vară (Ieiunium aestivum) sau al Cincizecimii (Ieiunium Pentecoste). Se pare că, la început, postul acesta era ţinut numai în cercurile monahale şi abia mai târziu s-a extins şi la credincioşii din lume”.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu are o durată fixă, ci una variabilă de la an la an, pentru că începutul său este în funcţie de data sărbătorii pascale, care este variabilă. Acest post începe luni după prima duminică de după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, şi ţine până la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din 29 iunie, potrivit sursei.