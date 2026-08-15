Criza migranților din Ceuta: autoritățile spaniole ar fi fost avertizate înainte de afluxul masiv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:55

Autoritățile spaniole ar fi fost avertizate cu câteva săptămâni înainte de afluxul fără precedent de migranți în enclava Ceuta, însă nu ar fi luat suficiente măsuri pentru a preveni criza, susțin sindicatele angajaților de la frontieră, potrivit Reuters. Peste 70.000 de migranți au ajuns în Ceuta în doar 24 de ore, în perioada 29-30 iulie, iar cel puțin 94 de persoane au murit.

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