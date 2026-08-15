Criza migranților din Ceuta: autoritățile spaniole ar fi fost avertizate înainte de afluxul masiv

Autoritățile spaniole ar fi fost avertizate cu câteva săptămâni înainte de afluxul fără precedent de migranți în enclava Ceuta, însă nu ar fi luat suficiente măsuri pentru a preveni criza, susțin sindicatele angajaților de la frontieră, potrivit Reuters. Peste 70.000 de migranți au ajuns în Ceuta în doar 24 de ore, în perioada 29-30 iulie, iar cel puțin 94 de persoane au murit.
Potrivit autorităților spaniole, 80 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce Marocul a raportat alte 14 decese. Majoritatea victimelor s-au înecat. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că există în continuare persoane dispărute.
O decizie a instanței ar fi încurajat traversările
Tensiunile au crescut după o hotărâre a unei instanțe spaniole, publicată pe 29 iunie, potrivit căreia migranții pot fi returnați imediat doar dacă trec de o barieră fizică, nu și în cazul celor care ajung înot în Ceuta. Informațiile despre decizie, precum și imaginile distribuite pe rețelele sociale cu migranți care reușeau să intre în enclavă, ar fi încurajat noi tentative de traversare.
Sindicatele polițiștilor și ale Gărzii Civile susțin că au avertizat în repetate rânduri autoritățile și au cerut instrucțiuni clare, personal suplimentar și amenajarea unui centru temporar de primire.
Guvernul spaniol a atribuit afluxul masiv de migranți dezinformării răspândite de rețele criminale și a susținut că a analizat mai multe soluții după hotărârea instanței. O barieră plutitoare a fost instalată în mare pe 1 august, după încheierea crizei.
Și Marocul este criticat
Critici au fost formulate și la adresa autorităților marocane. Acestea ar fi fost, la rândul lor, avertizate cu privire la intensificarea tentativelor de traversare, însă controalele mai stricte în gări și autogări ar fi început abia cu una sau două zile înainte de afluxul masiv. Întăriri importante au fost trimise la frontieră abia după ce numărul migranților ajunsese deja la zeci de mii.
Marocul primește finanțare din partea Uniunii Europene pentru controlul migrației și afirmă că alocă aproximativ 500 de milioane de euro anual pentru securizarea frontierelor din nordul țării.
Criza relansează dezbaterea privind politica UE
Situația de la Ceuta a relansat dezbaterea privind politica europeană în domeniul migrației și dependența Uniunii Europene de statele nord-africane pentru controlul frontierelor.
Comisia Europeană a anunțat că va continua cooperarea cu Spania și Marocul și că ar putea acorda sprijin financiar suplimentar pentru consolidarea frontierei.