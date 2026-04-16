Update - Patru oameni au fost transportați la spital

Patru persoane au fost rănite și transportate la spital în urma accidentului produs pe DN 7, în zona localității Săvârșin. Accident grav în Arad

Știre inițială: A fost trimisă și o ambulanță SAJ, dar și elicopterul SMURD, semn că situația este serioasă. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost rănite sau în ce stare sunt, intervenția fiind în plină desfășurare.

Traficul ar putea fi afectat în zonă

Circulația pe DN7 poate fi îngreunată în zona accidentului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu grijă și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.