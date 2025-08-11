În cauză se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122, au transmis luni, pentru Agerpres, reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

Procurorii au în vedere ''încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranța unei aeronave în zbor și prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice''.

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menționată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Procurorii au precizat că cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a anunțat, de asemenea, pe site-ul propriu, că ''evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța'', iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

Aparatul de zbor s-a prăbușit sâmbătă, în jurul orei 11,30, în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad.

Ocupanții aeronavei au murit pe loc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit la sol, la fața locului fiind prezenți doar paznicii fostei fabrici, care au sunat la 112.

Înteprinderea nu mai funcționează din luna iunie a acestui an, atunci când a fost închisă de proprietarii americani.