"Agricultura, adusă la sapă de lemn". AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Florin Barbu DOCUMENT

Florin Barbu, ministrul Agriculturii
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzat că a adus agricultura românească în prag de faliment. Documentul va fi citit luni, 20 octombrie, în plenul Camerei Deputaților și supus votului miercuri, 22 octombrie.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale – Florin Ionuţ Barbu se intitulează ”Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”.
 
 
 
 
 