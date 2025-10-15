Moţiunea este iniţiată de 61 de parlamentari ai formațiunii politice conduse de George Simion.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis că moţiunea simplă va fi citită în şedinţa de luni, 20 octombrie, de la ora 16.00, urmând să fie supusă votului în plenul de miercuri, 22 octombrie.

Acuzații grave: "Agricultura, adusă la sapă de lemn"

Deputatul AUR Călin Matierş a cerut demisia ministrului Agriculturii, Florin Ionuţ Barbu, acuzându-l că a adus agricultura românească în pragul falimentului. Sub conducerea sa, contribuţia sectorului la PIB s-a prăbuşit, deficitul comercial agricol a explodat, iar fermierii români au fost abandonaţi.

„Ministrul Agriculturii, Florin Ionuţ Barbu, trebuie să plece! Şi cifrele ne arată că este un ministru dezastru. Îi văd şi pe unii parlamentari care aplaudă şi încearcă să-i ia apărarea, dar cifrele ne arată foarte clar că este mai bine fără el. Pentru că vedem contribuţia la PIB: 2022 - 4,6%, 2023 - 3,9%, 2024 - 3,2%. Iar anul acesta, în primele şase luni, agricultura a contribuit la creşterea PIB-ului cu... zero. La banii României, zero. Şi asta din cauza ministrului Agriculturii. Pentru că nu are o strategie. Mai mult, dacă ne uităm la deficitul balanţei comerciale, adică la cât importăm, câte alimente importăm şi câte exportăm, ce să vezi? Importăm de 11,4 miliarde de euro şi exportăm animale în picioare, grâu, de vreo 6,5 miliarde. Adică 5 miliarde deficit. În fiecare lună, mâncăm alimente de la străini de un miliard de euro. Este dureros”, spune deputatul AUR.

Parlamentarul a dat ca exemplu ţări precum Ungaria, Polonia sau Bulgaria, care au pornit la drum odată cu noi, iar deficitul cu Ungaria este de 7 ori mai mare, adică importăm de 7 ori mai mult decât le dăm.

”Cu Polonia, de 12 ori mai mare. Cu Bulgaria, de 25 de ori. Adică le dăm bulgarilor un măr şi importăm 25 de mere. Ministrul Agriculturii este un dezastru şi, de aceea, trebuie să plece. N-a făcut nimic!”, a declarat deputatul AUR.

Textul moțiunii poate fi consultat AICI.