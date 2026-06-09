Alertă de antrax în Botoșani! Boala a fost confirmată la o vacă, deși animalul figura în acte ca fiind vaccinat

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile sanitar-veterinare monitorizează un focar de antrax confirmat în localitatea Corlăteni, județul Botoșani, după ce boala a fost depistată la o bovină. Cazul a fost raportat în sistemele europene de alertă sanitară, iar specialiștii au dispus măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, animalul figura în documente ca fiind vaccinat anti-antrax. În acest context, reprezentanții ANSVSA verifică acum toate datele și procedurile care țin de imunizarea efectivelor din zonă.

Ce este antraxul și cum se transmite

Antraxul este o boală infecțioasă rară, care afectează în special animalele ierbivore și care se poate transmite la om prin contact direct cu animale infectate sau produse contaminate. Din cauza riscurilor ridicate, medicii veterinari recomandă fermierilor să respecte cu strictețe măsurile de siguranță și să anunțe imediat orice suspiciune de boală în rândul efectivelor de animale.

Ancheta autorităților este în desfășurare

Sistemele de monitorizare au fost activate imediat după confirmarea cazului pentru a preveni o eventuală extindere a focarului în localitate sau în comunele învecinate.