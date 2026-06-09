UE pune tunurile pe Rusia și pregătește noi sancțiuni dure. Ursula von der Leyen vrea să lovească băncile, flota din umbră și militarii lui Putin

Uniunea Europeană pregătește un nou val de măsuri împotriva Rusiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni destinat să crească presiunea asupra regimului de la Kremlin.

Noile restricții vizează domenii considerate esențiale pentru susținerea războiului dus de Moscova în Ucraina, printre care sistemul financiar, sectorul energetic, comerțul și transporturile maritime.

Planul prezentat la Bruxelles urmează să fie analizat și aprobat de statele membre reunite în Consiliul Uniunii Europene înainte de a putea intra în vigoare.

O măsură fără precedent împotriva militarilor ruși

Printre cele mai importante propuneri se află o restricție care nu a mai fost aplicată până acum de Uniunea Europeană. Potrivit Ursulei von der Leyen, Bruxelles-ul dorește să interzică accesul în spațiul comunitar tuturor persoanelor care au servit în armata rusă după declanșarea războiului din Ucraina.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forţele armate ruse de la începerea războiului” din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că noul pachet este construit pentru a afecta direct capacitatea Rusiei de a-și susține efortul militar.

„Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact. Sancţiunile noastre sunt dure. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei”, a adăugat aceasta.

Noi lovituri pentru flota folosită de Moscova pentru a evita sancțiunile

Un alt punct important al pachetului îl reprezintă extinderea sancțiunilor asupra așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia pentru a ocoli restricțiile comerciale impuse de Occident.

Comisia Europeană propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave implicate în aceste operațiuni. Acestea se vor adăuga celor 632 de vase care se află deja sub sancțiuni europene.

Autoritățile europene consideră că această flotă joacă un rol esențial în exporturile rusești și în încercările Moscovei de a evita efectele măsurilor restrictive adoptate după invadarea Ucrainei.

31 de bănci ruse, pe lista noilor sancțiuni

Sectorul financiar rămâne și el în centrul atenției Bruxelles-ului. Conform propunerii prezentate de Ursula von der Leyen, alte 31 de instituții bancare din Rusia ar urma să fie vizate de noile măsuri restrictive.

Prin extinderea sancțiunilor asupra sistemului bancar, Uniunea Europeană încearcă să limiteze accesul Rusiei la finanțare și să reducă posibilitățile de susținere a economiei afectate de război.

Metalele folosite în industria militară intră în vizorul Bruxelles-ului

Pe lângă măsurile împotriva transportului maritim și a sistemului bancar, Comisia Europeană propune și restricții suplimentare pentru mai multe metale și aliaje utilizate în industria de apărare și în sectorul aerospațial.

Oficialii europeni consideră că limitarea accesului Rusiei la astfel de materiale poate afecta producția de echipamente militare și capacitatea de dezvoltare a unor tehnologii strategice.

Peste 2.600 de persoane și entități sunt deja sancționate

Noul pachet vine după o serie lungă de măsuri adoptate de Uniunea Europeană de la începutul conflictului. Pachetul anterior a inclus interzicerea tranzacțiilor cu 20 de bănci ruse, restricții privind criptomoneda RUBx, sancțiuni pentru noi nave din flota folosită de Moscova pentru evitarea embargourilor și măsuri împotriva a 120 de persoane și entități.

În prezent, sancțiunile europene impuse pentru acțiuni care afectează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică unui număr de peste 2.600 de persoane și organizații.

Noile propuneri apar într-un moment în care economia Rusiei continuă să resimtă efectele costurilor uriașe generate de război și ale sancțiunilor internaționale deja aflate în vigoare. În ciuda dificultăților economice, regimul condus de Vladimir Putin își continuă operațiunile militare în Ucraina.