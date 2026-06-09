PSD ar putea reclama la CCR depășirea perioadei de interimat a miniștrilor lui Bolojan – SURSE

Sursă: realitatea.net

PSD analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională privind expirarea termenului de 45 de zile pentru miniștrii interimari numiți de Ilie Bolojan pe portofoliile vacantate de social‑democraților, indică surse politice citate de Realitatea Plus.

Pe 10 iunie expiră intervalul de 45 de zile prevăzut de Constituție pentru ocuparea unui portofoliu în regim de interimat, iar PSD consideră că numirea altor interimari ar reprezenta, de fapt, o prelungire mascată și ar ocoli limitele constituționale.

CCR ar trebui să spună dacă premierul demis Ilie Bolojan mai poate propune alți miniștri interimari pentru aceleași ministere sau dacă, odată cu scurgerea termenului constituțional de 45 de zile, mandatele interimare încetează automat.

Pentru guvernul Bolojan, deja demis de Parlament, blocarea posibilității de reînnoire a mandatelor interimare ar duce la constatarea schimbării componenței politice a executivului și la necesitatea obținerii votului legislativului, un scenariu aproape imposibil în actualul context.