Mihai Fifor, avertisment după explozia dronei din Portul Constanța: „Ne vom trezi după ce se va întâmpla ceva grav?”

Sursă: Realitatea.net

Deputatul PSD Mihai Fifor avertizează asupra vulnerabilităților de securitate de la Marea Neagră, după incidentul recent în care o dronă a explodat în Portul Constanța, în apropierea terminalului petrolier. Social-democratul susține că situația demonstrează lipsa unor măsuri eficiente de protecție pentru infrastructura strategică a României.

Mihai Fifor spune că a atras atenția încă de acum șase luni asupra riscurilor existente în zona Mării Negre, în special în ceea ce privește infrastructura critică și exploatările energetice offshore.

„În urmă cu șase luni trăgeam un semnal de alarmă referitor la vulnerabilitățile uriașe de la Marea Neagră. Șase luni! Mă refeream atunci la securitatea infrastructurii critice, la exploatările energetice offshore și la riscurile tot mai evidente la adresa unor obiective strategice esențiale pentru România.”, a scris acesta pe Facebook.

Deputatul PSD consideră că explozia dronei din Portul Constanța confirmă aceste temeri.

„Săptămâna trecută, realitatea ne-a lovit din nou în moalele capului și s-a dovedit chiar mai gravă decât anticipam. O dronă a reușit să pătrundă chiar în Portul Constanța și să explodeze în apropierea terminalului petrolier. Nu în larg. Nu în apropierea portului. În port.”, a afirmat Mihai Fifor.

Critici privind reacția autorităților

Fifor susține că România a avut noroc că incidentul nu s-a soldat cu victime și acuză autoritățile că încearcă să paseze responsabilitatea între instituții.

„Conștientizăm oare cât de norocoși am fost și de această dată? Că nu a fost rănit nimeni? Că nu a murit nimeni? Se întreabă însă cineva cât ne va mai ține norocul?”

Deputatul afirmă că Portul Constanța, una dintre cele mai importante infrastructuri de pe Flancul Estic, ar trebui să beneficieze de măsuri sporite de securitate.

„Săptămâna trecută am avut dovada clară că Portul Constanța este vulnerabil la astfel de amenințări, lucru de nepermis după mai bine de patru ani de război la Marea Neagră. Este de neconceput ca cea mai importantă infrastructură portuară a României și una dintre cele mai importante ale Flancului Estic să fie lipsită de un nivel minim de protecție împotriva unor asemenea riscuri.”

Apel pentru măsuri urgente de securitate

Mihai Fifor spune că problema este una serioasă, mai ales în contextul investițiilor energetice din Marea Neagră, și cere viitorului Guvern să trateze situația ca prioritate.

„România nu își poate permite să investească miliarde într-un proiect energetic fără să investească, în paralel, în securitatea lui. Este obligația noului Guvern al României, oricum se va numi el, și a instituției prezidențiale să trateze cu celeritate această problemă în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și să gândească un plan clar de protecție a infrastructurii critice din Marea Neagră.”, a mai declarat deputatul PSD.

La final, acesta a transmis și un mesaj de avertisment privind riscurile viitoare.

„Întrebarea este simplă: ne trezim și noi? Acum? Sau, ca de obicei, ne vom trezi după ce se va întâmpla ceva grav?”, a completat Mihai Fifor.