Val de proteste în România. Bugetarii, patronatele și fermierii se pregătesc să iasă în stradă împotriva măsurilor Guvernului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:27

Nemulțumirile cresc în sectorul public, în mediul de afaceri și în agricultură, iar tot mai multe categorii profesionale se pregătesc să protesteze. Angajații de la stat, antreprenorii și fermierii spun că măsurile adoptate de Guvern le afectează veniturile și activitatea, iar ieșirea în stradă a rămas singura variantă prin care își mai pot face auzite cererile, conform Realitatea PLUS.

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