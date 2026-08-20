Val de proteste în România. Bugetarii, patronatele și fermierii se pregătesc să iasă în stradă împotriva măsurilor Guvernului

Nemulțumirile cresc în sectorul public, în mediul de afaceri și în agricultură, iar tot mai multe categorii profesionale se pregătesc să protesteze. Angajații de la stat, antreprenorii și fermierii spun că măsurile adoptate de Guvern le afectează veniturile și activitatea, iar ieșirea în stradă a rămas singura variantă prin care își mai pot face auzite cererile, conform Realitatea PLUS.
Bugetarii pregătesc proteste și greve
Angajații de la stat contestă proiectul legii salarizării, despre care sindicatele susțin că a fost trimis la Bruxelles fără consultarea lor. Potrivit calculelor prezentate, 36% dintre bugetari ar urma să aibă veniturile înghețate în următorii cinci ani, în timp ce alte categorii riscă scăderi de mii de lei. Nemulțumirile ar putea declanșa greve în sănătate, educație, finanțe și vămi. Angajații amenință cu noi acțiuni de protest în fața Guvernului, în lipsa unor soluții care să răspundă problemelor semnalate.
Zeci de mii de firme s-au închis de la începutul anului
Problemele se extind și în mediul de afaceri, puternic afectat de măsurile Guvernului, de nivelul taxelor și de scumpiri. Aproximativ 60.000 de oameni și-ar fi pierdut locurile de muncă, iar 85.000 de firme s-ar fi închis de la începutul acestui an.
Până la 31 decembrie, numărul locurilor de muncă pierdute ar putea ajunge la 100.000. România se confruntă, în același timp, cu unele dintre cele mai mari taxe pe salarii și cu cele mai puternice scumpiri din Europa. Patronatele pregătesc, la rândul lor, o propunere și cer un guvern plin. Presiunile venite din partea mediului de afaceri se adaugă astfel nemulțumirilor manifestate deja de angajații din sectorul public.
Fermierii vor veni cu tractoare și animale în fața Guvernului
Un nou protest este anunțat pentru 15 septembrie, când fermieri din întreaga țară ar urma să ajungă în fața Guvernului. Ciobanii intenționează să participe cu tractoare, alte utilaje, oi și animale, pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă.
Principala nemulțumire este legată de măsurile adoptate în contextul pestei micilor rumegătoare. Exporturile de ovine au fost limitate sau chiar oprite, ceea ce a provocat pierderi suplimentare pentru crescătorii de animale. Fermierii reclamă și pagubele produse de secetă și de crizele succesive din ultimii ani. Aceștia reproșează statului că nu a făcut investițiile necesare în agricultură, în timp ce problemele din sector au continuat să se agraveze.