Horoscop weekend 26–27 septembrie 2026. Două zile cu energie puternică. Trei zodii atrag norocul și au parte doar de reușite

Publicat 25 sept. 2026, 16:46 Sursă astrology.com, astrology zone, cafe astrology

Weekendul 26–27 septembrie 2026 vine cu una dintre cele mai importante schimbări astrologice ale finalului de lună. Sâmbătă, 26 septembrie, are loc Luna Plină în Berbec, pe axa Berbec–Balanță, o configurație asociată în astrologie cu echilibrul dintre nevoile personale și relațiile cu ceilalți.

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