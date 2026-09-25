Horoscopul săptămânii 28 septembrie – 4 octombrie 2026. Patru zodii intră într-o perioadă plină de schimbări benefice
Horoscopul săptămânii 28 septembrie – 4 octombrie 2026
Ultimele zile ale lunii septembrie și primele 4 zile din octombrie aduc o combinație de energie dinamică, intuiție accentuată și tensiuni în comunicare. Săptămâna începe sub influența trigonului dintre Soare și Uranus, aspect care poate favoriza surprizele, ideile noi și schimbările neașteptate.
Pe 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion, mutând atenția către lucrurile ascunse, conversațiile profunde, bani, intimitate și probleme care nu mai pot fi ocolite.
Pe 2 octombrie se formează unele dintre cele mai intense configurații ale perioadei. Mercur intră în careu cu Marte și Pluto, ceea ce poate face comunicarea mai tăioasă și poate amplifica disputele, impulsivitatea sau tendința de a scoate la suprafață lucruri ținute până acum sub control. În același timp, trigonul dintre Marte și Neptun aduce o energie diferită, mai intuitivă și creativă, care poate ajuta la canalizarea tensiunilor către proiecte personale, pasiuni sau obiective în care există implicare emoțională, explică astrology.com.
Influențele nu se manifestă la fel pentru toate zodiile. Pentru unele semne, accentul cade pe relații, bani și carieră, în timp ce altele sunt împinse către introspecție, schimbarea rutinei sau reevaluarea unor planuri. În plus, Venus se apropie de retrogradarea din 3 octombrie, astfel că temele legate de iubire, valori personale, relații și trecut încep deja să devină mai importante în această perioadă.
Berbec
Pentru Berbeci, săptămâna începe cu o energie care poate aduce mai multă pasiune în relațiile personale. Influențele astrale pun accent pe apropiere, dorințe și felul în care nativii își exprimă nevoile într-o relație. Cei care sunt implicați într-un cuplu pot simți că anumite subiecte trebuie discutate mai sincer, fără să mai evite lucrurile sensibile. Pentru cei singuri, perioada poate aduce o atracție puternică sau o situație care îi face să își privească altfel propriile așteptări sentimentale.
Pe măsură ce Mercur intră în Scorpion, Berbecii devin mai atenți la ceea ce se află în spatele cuvintelor celorlalți. Totuși, spre 2 octombrie, careurile lui Mercur cu Marte și Pluto pot transforma o discuție banală într-un conflict dacă reacțiile sunt prea rapide. Este o perioadă în care adevărul poate ieși la suprafață, dar felul în care este spus poate conta la fel de mult ca informația în sine. Trigonul Marte–Neptun îi poate ajuta să își folosească energia într-un mod constructiv, mai ales în proiecte care presupun creativitate și inițiativă.
Taur
Taurii intră într-o perioadă în care relațiile personale și profesionale devin tot mai importante. Săptămâna poate aduce negocieri, discuții și situații în care trebuie să stabilească foarte clar ce acceptă și ce nu. Pentru cei care lucrează împreună cu alte persoane, colaborarea poate deveni mai strânsă, iar anumite parteneriate pot căpăta o direcție mai clară. Energia perioadei îi îndeamnă să nu ignore nici aspectele practice ale unei relații, mai ales atunci când sunt implicați bani sau responsabilități comune.
Intrarea lui Mercur în Scorpion aduce mai multă profunzime în comunicarea Taurilor. Nativii pot observa lucruri pe care înainte nu le-au luat în calcul și pot începe să pună întrebări mai directe. Pe 2 octombrie, însă, tensiunile dintre Mercur, Marte și Pluto pot crea discuții aprinse în relații sau în colaborările profesionale. Taurii au de câștigat dacă nu transformă fiecare diferență de opinie într-o confruntare și dacă își păstrează răbdarea atunci când apar informații neașteptate.
Gemeni
Pentru Gemeni, săptămâna pune accent pe muncă, organizare și echilibrul dintre obligațiile profesionale și timpul personal. Nativii pot avea multe lucruri de rezolvat, iar tendința de a se ocupa simultan de mai multe sarcini poate deveni obositoare. Perioada este favorabilă reorganizării programului și găsirii unor metode mai eficiente de lucru. Dacă anumite obiceiuri au devenit greu de susținut, finalul lui septembrie poate fi un moment bun pentru ajustarea lor.
Mercur, planeta care guvernează Gemenii, intră în Scorpion pe 30 septembrie și aduce o schimbare de ton. Comunicarea devine mai serioasă, iar atenția se îndreaptă către detalii pe care nativii le-ar fi putut ignora. Pe 2 octombrie, careul cu Marte și Pluto poate crea presiune la locul de muncă sau în discuțiile cu persoane care au autoritate. Este important ca Gemenii să nu răspundă impulsiv și să verifice informațiile înainte de a trage concluzii.
Rac
Racii au parte de o perioadă în care iubirea, creativitatea și dorințele personale ies în prim-plan. Pentru cei singuri, contextul astral poate favoriza apariția unei persoane care le trezește interesul, în timp ce nativii aflați deja într-o relație pot simți nevoia să petreacă mai mult timp alături de partener. Și activitățile care le aduc bucurie pot deveni mai importante. Nu este o perioadă în care Racii să ignore lucrurile care îi fac să se simtă bine doar pentru că au alte responsabilități.
Pe de altă parte, apropierea unor aspecte tensionate poate scoate la suprafață frustrări legate de bani, familie sau limite personale. Mercur în Scorpion îi poate face pe Raci mai preocupați de ceea ce simt cu adevărat și mai puțin dispuși să accepte răspunsuri superficiale. Trigonul Marte–Neptun poate fi însă un sprijin pentru creativitate și exprimare emoțională. Pentru ei, o activitate artistică, un proiect personal sau o conversație sinceră pot deveni modalități eficiente de a elibera tensiunea acumulată.
Leu
Pentru Lei, atenția se mută către casă, familie și spațiul personal. Pot apărea dorințe de schimbare în locuință, reorganizare sau redecorare, dar și nevoia de a petrece mai mult timp alături de oamenii apropiați. Unele probleme mai vechi din familie pot reveni în discuție, mai ales dacă au fost lăsate nerezolvate. Trigonul Soarelui cu Uranus de la începutul săptămânii poate aduce o idee neașteptată sau o soluție diferită pentru o situație domestică.
Marte se află în Leu, ceea ce le amplifică inițiativa și dorința de a acționa. Energia este puternică, dar poate deveni nerăbdare dacă lucrurile nu se mișcă suficient de repede. În jurul datei de 2 octombrie, tensiunile dintre Mercur, Marte și Pluto pot genera discuții aprinse, inclusiv în relațiile apropiate. Leii ar trebui să fie atenți la tonul folosit, mai ales atunci când au impresia că ceilalți nu îi ascultă sau nu le respectă punctul de vedere.
Fecioară
Fecioarele pot avea parte de o săptămână aglomerată, cu accent pe comunicare, drumuri scurte, întâlniri și informații noi. Pot apărea oportunități pentru o călătorie de scurtă durată sau pentru o experiență care le scoate din rutina obișnuită. Perioada este potrivită pentru a explora locuri apropiate, pentru a relua legătura cu persoane pe care nu le-au mai văzut de ceva timp și pentru a se desprinde puțin de programul strict.
Intrarea lui Mercur în Scorpion poate transforma însă comunicarea într-un domeniu mult mai sensibil. Fecioarele vor analiza mai atent fiecare informație și vor avea tendința să caute explicații acolo unde ceilalți se mulțumesc cu răspunsuri simple. Pe 2 octombrie, careul lui Mercur cu Marte și Pluto poate aduce discuții dificile, mai ales în familie sau în cercul apropiat. Cuvintele spuse la nervi pot avea consecințe mai mari decât se așteaptă nativii, motiv pentru care este util să își aleagă cu atenție reacțiile.
Balanță
Balanțele intră în această perioadă cu atenția îndreptată către bani, bunuri și ceea ce consideră cu adevărat valoros. Venus, planeta care le guvernează, se apropie de retrogradare, iar acest context poate determina reevaluări legate de cheltuieli, priorități și chiar de felul în care nativii își măsoară siguranța personală. Pot apărea oportunități financiare, dar și situații care îi determină să fie mai atenți la ceea ce cumpără și la modul în care își gestionează resursele.
Soarele se află în Balanță, iar trigonul său cu Uranus de la începutul săptămânii poate aduce o surpriză sau o schimbare de perspectivă. În același timp, Mercur în Scorpion poate transforma discuțiile despre bani într-un subiect mai serios. Pe 2 octombrie, aspectele tensionate ale lui Mercur cu Marte și Pluto pot provoca dispute privind cheltuieli, datorii sau responsabilități comune. Balanțele pot evita multe dintre aceste tensiuni dacă nu încearcă să rezolve totul într-o singură conversație.
Scorpion
Pentru Scorpioni, săptămâna este una importantă deoarece Mercur intră în propriul lor semn pe 30 septembrie. Acest tranzit aduce mai multă profunzime în gândire și îi face pe nativi să fie interesați de adevăruri ascunse, motivațiile celorlalți și subiectele care nu pot fi discutate superficial. Este o perioadă în care Scorpionii pot avea conversații decisive și pot spune lucruri pe care le-au păstrat mult timp pentru ei.
Totuși, energia devine mult mai intensă pe 2 octombrie, când Mercur formează careuri cu Marte și Pluto. Pentru Scorpioni, acest lucru poate însemna confruntări verbale sau situații în care cineva încearcă să le forțeze mâna. Pe de altă parte, această energie poate fi folosită pentru a elimina o problemă veche și pentru a pune punct unei situații care nu mai poate continua în aceeași formă. Venus se află deja în Scorpion și urmează să înceapă retrogradarea pe 3 octombrie, astfel că relațiile și trecutul sentimental capătă o importanță suplimentară.
Săgetător
Săgetătorii sunt îndemnați să privească mai atent către interior în această perioadă. Deși sunt cunoscuți pentru nevoia de libertate și aventură, contextul astral îi poate determina să petreacă mai mult timp singuri sau să analizeze tiparele din relațiile lor. Pot reveni în minte situații din trecut și pot apărea întrebări despre ceea ce își doresc cu adevărat de la o relație.
Mercur în Scorpion poate amplifica introspecția și poate scoate la suprafață gânduri pe care Săgetătorii le-au evitat. În același timp, tensiunile de pe 2 octombrie pot produce o luptă între dorința de a spune tot ce gândesc și nevoia de a păstra anumite lucruri pentru ei. Trigonul Marte–Neptun poate fi însă favorabil pentru activități creative, odihnă și proiecte desfășurate departe de agitație. Uneori, retragerea temporară poate fi mai utilă decât o confruntare directă.
Capricorn
Capricornii intră într-o perioadă în care viața socială și relațiile cu prietenii pot deveni mai animate. Pot apărea invitații, întâlniri, evenimente sau ocazii de a cunoaște oameni noi. Pentru unii nativi, această energie poate aduce și oportunități sentimentale prin intermediul cercului de prieteni. Venus susține în această perioadă zona socială, astfel că relațiile construite acum pot deveni importante în lunile următoare.
În același timp, Mercur în Scorpion îi face pe Capricorni mai atenți la intențiile celor din jur. Unele prietenii pot fi analizate mai profund, mai ales dacă există lucruri nespuse. Pe 2 octombrie, aspectele tensionate dintre Mercur, Marte și Pluto pot crea dispute într-un grup sau în jurul unui proiect comun. Este indicat ca nativii să nu transforme o diferență de opinie într-o ruptură definitivă înainte de a avea toate informațiile.
Vărsător
Vărsătorii se află într-o perioadă în care cariera, imaginea publică și recunoașterea profesională pot căpăta mai multă importanță. Venus influențează zona statutului și poate aduce apreciere, vizibilitate sau feedback favorabil. Pentru cei care își construiesc o reputație profesională sau încearcă să obțină o poziție mai bună, această perioadă poate aduce ocazii de a fi observați.
Totuși, succesul poate veni la pachet cu mai multă presiune. Mercur în Scorpion îi determină pe Vărsători să privească foarte atent strategiile profesionale și discuțiile cu superiorii. Pe 2 octombrie, careurile lui Mercur cu Marte și Pluto pot aduce confruntări la serviciu sau situații în care trebuie să își apere poziția. Este important ca reacțiile să fie calculate, mai ales atunci când o conversație poate avea efect asupra imaginii lor publice.
Pești
Pentru Pești, perioada vine cu dorința de a ieși din rutina obișnuită și de a descoperi locuri, idei și experiențe noi. Călătoriile pot avea un rol important, chiar dacă este vorba doar despre o escapadă de scurtă durată. Nativii pot simți nevoia să își lărgească orizontul și să se apropie de oameni sau activități care le oferă inspirație. Energia acestei perioade favorizează și explorarea creativă, spirituală și intelectuală.
Mercur în Scorpion îi poate ajuta pe Pești să privească anumite situații cu mai multă profunzime și să își pună întrebări despre direcția în care se îndreaptă. Pe 2 octombrie, tensiunile dintre Mercur, Marte și Pluto pot crea discuții dificile în legătură cu planuri de viitor, călătorii sau convingeri personale. Trigonul Marte–Neptun este însă o influență care se potrivește foarte bine cu sensibilitatea Peștilor și poate susține creativitatea, intuiția și capacitatea de a transforma o stare emoțională într-un proiect sau într-o experiență care le face bine.
Citește și
- 16:46Horoscop weekend 26–27 septembrie 2026. Două zile cu energie puternică. Trei zodii atrag norocul și au parte doar de reușite
- 09:33Cele 5 zodii care au un suflet cald și rabdator. Sunt celebre pentru blândețea și compasiunea lor
- 23:53Trei zodii ar putea avea parte de surprize emoționante în weekend. O veste bună le poate schimba starea de spirit
- 16:08Două zodii intră într-o perioadă de cotitură. Banii vin din plin, dar succesul poate avea un preț pe plan personal
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News