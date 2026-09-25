Horoscopul săptămânii 28 septembrie – 4 octombrie 2026. Patru zodii intră într-o perioadă plină de schimbări benefice

Publicat 25 sept. 2026, 19:27 Sursă astrology.com

Ultimele zile ale lunii septembrie și primele 4 zile din octombrie aduc o combinație de energie dinamică, intuiție accentuată și tensiuni în comunicare. Săptămâna începe sub influența trigonului dintre Soare și Uranus, aspect care poate favoriza surprizele, ideile noi și schimbările neașteptate.

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