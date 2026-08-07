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Eveniment muzical major, în acest weekend, la Buftea. Nick Cave & The Bad Seeds, cap de afiș
Nick Cave & The Bad Seeds (Profimedia)
Un festival de tradiție are loc în acest weekend la Buftea. Printre numele mari care urcă pe scenă se află legendarul Nick Cave și formația sa The Bad Seeds, dar și artiști din noile generații, precum Two Feet, Charlotte Cardin și Nation of Language.
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