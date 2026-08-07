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Eveniment muzical major, în acest weekend, la Buftea. Nick Cave & The Bad Seeds, cap de afiș

Nick Cave & The Bad Seeds (Profimedia)

Nick Cave & The Bad Seeds (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:16

Un festival de tradiție are loc în acest weekend la Buftea. Printre numele mari care urcă pe scenă se află legendarul Nick Cave și formația sa The Bad Seeds, dar și artiști din noile generații, precum Two Feet, Charlotte Cardin și Nation of Language.

Evenimentul aduce peste 20 de artiști pe trei scene, cu proiecte din zone diferite ale muzicii. Printre cei anunțați se numără DE’WAYNE, Noga Erez și Jalen Ngonda, alături de trupe alternative aflate în plină ascensiune.

Pe lângă concerte, participanții se pot delecta cu instalații vizuale și zone tematice, inclusiv un spațiu inspirat de estetica underground a anilor ’70.

Evenimentul se derulează pe parcursul a trei zile, în weekendul 7–9 august.

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