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Justitie· 1 min citire
Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanta, reținut într-un dosar de proxenetism
Reținere/ Arhivă foto
Publicat13 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS
Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanța a fost reținut într-un dosar de proxenetism! Dănuț Epure a fost săltat de autorități împreună cu alte două persoane, un bărbat și o femeie. Cu toții sunt suspectați că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o altă persoană.
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