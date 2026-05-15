Un scriitor român care-și câștigă existența ca șofer de autobuz în Elveția, nominalizat la un important premiu literar francofon

Scriitorul român Marius Daniel Popescu, care își câștigă existența ca șofer de autobuz la Lausanne (Elveția) și scrie în timpul liber, este nominalizat pentru întreaga sa operă la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026, una dintre cele mai importante distincții literare pentru scriitorii francofoni. În 1969, premiul a fost câștigat de Eugen Ionescu, unul dintre cei mai importanți dramaturgi francofoni ai secolului trecut.

Marius Daniel Popescu, născut la Craiova în 1963, s-a stabilit la Lausanne în 1990 și își câștigă existența ca șofer de autobuz în transportul public local.

Primul său volum de poeme în limba franceză s-a intitulat 4 x 4, poèmes tout-terrains , iar cel din 2004, Arrêts déplacés , i-a adus aprecierea criticii și un prim premiu literar important.

Marele succes a venit odată cu debutul în proză: Simfonia lupului a ajuns rapid la trei tiraje și a fost recompensată cu un nou premiu. Volumul a fost publicat și în limba română, la Editura Humanitas. În prezent se lucrează la un documentar despre viața scriitorului, purtând același titlu.

Despre cel mai recent roman al său, « Strigătul morunașului » , Le Monde scrie că „într-un stil excepțional de senin, scriitorul român își încheie trilogia despre cuvinte”.

Marius Daniel Popescu este acum nominalizat pentru întreaga sa operă la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. „Prin poezia sa apropiată de cotidian, într-o tonalitate care amintește uneori de lirismul urban al unui Raymond Carver sau al unui Charles Bukowski”, se anunță pe site-ul Fundației Prince Pierre, scrie Cultura la dubă.