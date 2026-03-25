Hotărârea nu intră în fondul problemei, iar motivul invocat ține strict de forma în care a fost formulată solicitarea.

Ce încerca să clarifice Tribunalul Ilfov

Totul a pornit de la un litigiu în care Tribunalul Ilfov a cerut o interpretare oficială privind aplicarea Legea nr. 125/2014. Actul normativ prevede scutirea de la plata unor debite rezultate din pensii, însă nu este clar dacă această facilitate se aplică și în cazul militarilor.

Confuzia apare deoarece această categorie de pensionari este reglementată de o altă lege, respectiv Legea nr. 223/2015. Din această suprapunere legislativă s-au născut interpretări diferite, iar instanța din Ilfov a încercat să obțină o decizie care să fie aplicată unitar în toată țara.

Guvernul pregătește schimbări majore pentru militari: două vârste de pensionare și creșteri salariale în discuție

De ce a refuzat instanța supremă să dea un răspuns

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au considerat însă că sesizarea nu respectă condițiile legale pentru a fi analizată prin mecanismul hotărârii prealabile.

În motivarea deciziei se arată că nu a fost demonstrată existența unei veritabile „chestiuni de drept”, adică o problemă reală, dificilă și care generează practici neunitare. Mai mult, instanța a subliniat că nu au fost prezentate exemple concrete de soluții diferite pronunțate de alte instanțe.

Judecătorii au mers și mai departe, sugerând că, în realitate, Tribunalul Ilfov a încercat să obțină o soluție directă pentru speța aflată pe rol, ceea ce nu este scopul acestui tip de procedură.

De asemenea, Înalta Curte a reamintit că aplicarea și interpretarea legii revin fiecărei instanțe în parte, iar responsabilitatea nu poate fi transferată către instanța supremă printr-o astfel de sesizare.

Nicio clarificare: fiecare caz va fi judecat separat

Decizia lasă în continuare în aer una dintre cele mai importante întrebări pentru pensionarii militari: pot sau nu beneficia de scutirea de la plata unor debite provenite din pensii?

În lipsa unui răspuns clar la nivel național, situațiile similare vor fi analizate individual de fiecare instanță. Asta înseamnă că, în practică, pot apărea soluții diferite pentru cazuri aproape identice, ceea ce menține incertitudinea pentru cei vizați.

Șeful Statului Major pune reflectorul pe inechitățile din sistemul pensiilor militare. „Îmi doresc ca toți să avem drepturi egale”