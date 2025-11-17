UPDATE 8:54 - Trump afirmă că va susţine proiectul de lege pentru sancţionarea ţărilor care fac comerţ cu Rusia

Preşedintele Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia şi a spus că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă, relatează Reuters şi Bloomberg.

„După cum ştiţi, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată foarte sever”, a declarat Trump duminică, în Florida, înainte de a se întoarce la Casa Albă.

Propunerea legislativă a Senatului de a sancţiona ţările care fac afaceri cu Rusia ar fi „în regulă pentru mine”, a spus Trump, în ceea ce a fost perceput ca fiind cel mai puternic indiciu de până acum că va susţine eforturile de a strangula finanţarea Moscovei.

UPDATE 8:49 - Emmanuel Macron îl primeşte luni pe Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, vizită menită să „reafirme angajamentul Franţei faţă de Ucraina” şi să „menţină dinamica eforturilor depuse în ceea ce priveşte garanţiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei militare din Balakliia, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nouă dintre răniţi au fost spitalizaţi, a precizat el.