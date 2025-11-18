Drona, ghidată de un pilot dintr-un centru de control instalat în apropiere în căutarea țintei, este o replică a dronelor de atac pe care Moscova le folosește în mod regulat pentru a lovi Ucraina.



Este vorba de sistemul Merops, pe care NATO încearcă să-l implementeze în mod accelerat pentru a-și consolida flancul estic, după ce Alianța a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî drone rusești deasupra Poloniei în septembrie.





Respectivul incident, urmat de o serie de survoluri inexplicabile de drone în alte țări europene, a scos în mod brutal la lumină vulnerabilitățile continentului la aproape patru ani după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.



Ca răspuns, NATO și-a întărit forțele la frontiera estică, în timp ce Uniunea Europeană s-a angajat să dezvolte un sistem de apărare împotriva dronelor.





La recomandarea NATO, Polonia și România au achiziționat rapid sisteme Merops pentru a-și acoperi deficiențele pe termen scurt.

Ministrul german al Apărării trage semnalul de alarmă: Rusia ar putea ataca Flancul Estic al NATO în următorii 4-5 ani



Tehnologia - produsă de o companie susținută de fostul CEO al Google, Eric Schmidt - și-a dovedit deja eficiența prin doborârea de drone rusești în Ucraina.



"Sistemul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de distrugere a dronelor Shahed lansate de Rusia", a declarat luni generalul american Curtis King în apropiere de Nowa Deba, în sud-estul Poloniei. "Estimăm că el este responsabil pentru 40% dintre dronele doborâte în Ucraina", potrivit lui.





Mai ales că este relativ ieftin. În septembrie, NATO a trebuit să utilizeze cele mai noi avioane de vânătoare F-35, echipate cu rachete în valoare de un milion de dolari, pentru a doborî drone rusești care costau doar câteva zeci de mii de dolari.



Un cost nesustenabil: Rusia a trimis în mod regulat roiuri de sute de drone în Ucraina. În comparație, dronele lansate de noul sistem costă aproximativ 15.000 de dolari bucata (circa 13.000 de euro).



Adică "aproximativ o zecime din costul pe care Rusia îl suportă pentru construirea și utilizarea unui sistem de drone de tip Shahed", subliniază generalul King, citat de Agerpres.





Merops - care poate utiliza inteligența artificială pentru a ținti dronele inamice - este doar unul dintre numeroasele sisteme similare pe care țările NATO le testează în încercarea de a accelera punerea în funcțiune a unor noi capacități.



Trupe poloneze, române și americane au urmat aproximativ 20 de zile de instruire pentru a putea să-l manipuleze. "Odată ce te-ai obișnuit cu el, este destul de simplu", explică sergentul american Corey Myers. ”Atât timp cât te pricepi la o manetă controller Xbox, este foarte intuitiv", adaugă el.

Șeful Statului Major General al Poloniei a anunțat pregătiri pentru un atac asupra țării



Dat fiind numărul limitat de sisteme anti-drone de care dispune NATO și zonele vaste pe care trebuie să le apere, sunt puține șanse ca flancul estic al Alianței să fie complet ermetizat împotriva intruziunilor ruse.





"Cred că ar fi aproape imposibil de a apăra o zonă atât de vastă în mod eficient", apreciază Robert Tollast, expert militar la think-tank-ul britanic RUSI.



Responsabili militari și analiștii recomandă instalarea sistemelor mai degrabă în jurul unor obiective - cheie, precum centrale electrice, aeroporturi și baze militare.



Astfel, acestea ar putea contribui la descurajarea sau perturbarea tipului de incidente observate recent în țări precum Danemarca, Germania și Belgia, cu survoluri de drone dificil de interceptat folosind metode tradiționale.



În timp ce UE încurajează dezvoltarea propriilor capacități, comandanții polonezi consideră sistemul american ca fiind o etapă intermediară.





"Acest sistem a fost testat în luptă în Ucraina, iar rezultatele obținute acolo sunt foarte încurajatoare, așa că am decis să-l achiziționăm ca soluție intermediară", confirmă generalul Stanislaw Czosnek, comandant adjunct al forțelor armate poloneze. "Apoi, ne dorim să-l înlocuim cu produse poloneze", adaugă el.

NATO, în alertă după ce racheta nucleară a lui Putin este gata: „Cernobîlul zburător”