Ministrul german al Apărării spune că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2028-2029, în urma unor calcule făcute de experți. Totodată, acesta precizează că ar putea fi ultima noastră vară de pace și susține că ar putea primi noi amenințări din partea Kremlinului. Cu toate acestea, pericolul reprezentat de Moscova nu înseamnă că NATO nu se poate apăra, a mai spus acesta.

Recunoașterea tardivă a amenințării rusești

Pistorius a recunoscut că Europa a realizat prea târziu gravitatea amenințării venite din partea Rusiei, în special în 2022, odată cu începutul invaziei asupra Ucrainei. "Este acum clar: Moscova are un adversar serios, care acționează cu o cruzime extremă și imperialism," a declarat el. Totuși, ministrul a subliniat că NATO are capacitatea de a se apăra. "Alianța are un potențial semnificativ de descurajare, atât convențional, cât și nuclear. În plus, avem forțe armate pregătite pentru luptă, dar da, acestea trebuie echipate și mai bine," a mai adăugat Pistorius.

Modernizarea Bundeswehr

Ministrul a amintit că armata germană a fost "neglijată" ani de zile, cu efective reduse și infrastructură degradată. Războiul din Ucraina a schimbat însă situația, iar acum prioritatea este accelerarea modernizării Bundeswehr. "Putin nu ascunde fanteziile sale imperiale, în care libertatea și ordinea noastră, așa cum le cunoaștem, sunt irelevante. Trebuie să răspundem rapid și decisiv acestei amenințări prin consolidarea apărării," a subliniat Pistorius.

Referitor la natura unui eventual război între NATO și Rusia, Pistorius a precizat că, deși dronele au un rol decisiv în Ucraina, într-un astfel de conflict s-ar folosi echipamente grele și trupe terestre.

Reacția Rusiei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a răspuns declarațiilor ministrului german: "Nu există acum nicio îndoială cine este agresorul," a spus ea.

Avertismentul comandantului german

Anterior, general-locotenentul Alexander Sohlrank, șeful Comandamentului Operațiunilor Comune al Germaniei, afirmase că Rusia ar putea ataca țările NATO "chiar de mâine." Decizia, a explicat el, depinde de trei factori principali: puterea militară a Rusiei, experiența de luptă a armatei și poziția aliaților occidentali. Generalul a mai adăugat că, în ciuda eșecurilor din Ucraina, Rusia dispune de "suficiente tancuri principale de luptă," de o forță aeriană puternică, mai multe marine gata de luptă și arme nucleare.

Sprijinul NATO

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a asigurat că alianța poate contracara eficient un eventual atac, economia combinată a blocului fiind de 25 de ori mai mare decât cea a Rusiei. În același timp, el a îndemnat statele membre să investească mai mult în apărare, amintind de disponibilitatea lui Putin de a sacrifica un milion de oameni pentru atingerea obiectivelor sale imperiale în războiul din Ucraina.

